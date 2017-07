Többé már nem barátja Németországnak az Egyesült Államok

többé már nem számíthat másokra az Európai Unió és Németország, hanem a saját kezébe kell vennie a sorsát.

készen állunk az új francia kormánnyal együtt, hogy lépésről-lépésre tovább fejlesszük az eurózónát, például egy saját monetáris alap felállításán keresztül.

Tegnap mutatta be Angela Merkel német kancellár Kereszténydemokrata Pártja (CDU) és Horst Seehofer bajor Keresztényszociális Uniója (CSU) a szeptember 24-i választásokra összeállított közös választási programot, amelyben lényeges változás látszik Németország és az Egyesült Államok viszonyát illetően. Míg a 2013-as programban a "barát" és a "barátság" kifejezések benne voltak az Egyesült Államokkal kapcsolatos kifejezésekben, addigEz persze nem meglepő az elmúlt hónapok fejleményei tükrében, hiszenamiatt, hogy túlzottan magas külkereskedelmi többletet ér el az Egyesült Államokkal szemben, a német autószektort is fenyegette, valamint sokszor kemény kritikával illette az országot amiatt is, hogy a vállalt 2% helyett alacsonyabb GDP-arányos katonai kiadásokat hajtott végre Németország. Donald Trump többször is azt írta ki a Twitterére, hogyA május végi G7-csúcstalálkozó kellemetlenül sikerült a két vezető között,, amelynek lényege az volt:Ezt követően a júniusi EU-csúcson már tanácsi döntés is született a közös védelmi politika erősítéséről (közös védelmi alap felállításáról).Merkelék választási programjában fontos az is, hogyA program szerintEgy ilyen alap felállítása a május végén közzétett, az eurózóna mélyítésének irányait felvázoló európai bizottsági anyagban is benne volt már, mint egyfajta stabilizáló, a területi különbségek enyhítését célzó alap. Erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk:Merkelék választási programja azonban elhatárolódik attól, hogy az államadósságot megosszák egymás között Európában (mint amit a franciák szorgalmaznak), és azt hangsúlyozza, hogy a szolidaritás csak akkor lesz lehetséges, ha az EU-tagállamok betartják a Stabilitási és Növekedési Egyezmény szabályrendszerét.