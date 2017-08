Tovább éleződik a helyzet: Japán rakétavédelmi rendszert telepít

Az oroszok már pénteken léptek

Az NHK szerint a védelmi minisztérium szombaton megkezdte Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) típusú rakétavédelmi rendszerének telepítését a szigetország nyugati részén található Simane, Hirosima, Kócsi és Ehime prefektúrákban, amelyek fölött - Phenjan fenyegetése szerint - átrepülnének a Guam felé tartó rakéták.A japán televízióban mutatott felvételeken látható, hogy katonai járművek pirkadat előtt indítóállásokat és a rakétavédelmi rendszer más részeit szállították egy Kócsiban található katonai támaszpontra. A Kyodo japán hírügynökség védelmi minisztériumi tisztségviselőkre hivatkozva azt írta, hogy a rendszer telepítése szombat délelőtt már be is fejeződhet.Bár a rakétavédelmi rendszer telepítését hivatalosan nem jelentették be, Szuga Josihide tokiói kormányszóvivő a héten jelezte: Japán sohasem fogja eltűrni az észak-koreai provokációkat, az önvédelmi erők pedig megteszik a szükséges lépéseket.Egy észak-koreai rakéta 2009-ben már átrepült Japán felett, akkor nem történt incidens. Phenjan azt állította, hogy az eszköznek egy telekommunikációs műholdat kellett volna Föld körüli pályára állítania, de Washington, Szöul és Tokió szerint valójában interkontinentális ballisztikus rakéta sikertelen tesztjéről volt szó.Észak-Korea az utóbbi időben folytatott kísérletei során számos rakétát lőtt ki Japán irányába, és ezek közül több el is érte a szigetország kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizeket.Az észak-koreai helyzet miatt fokozott hadkészültségbe helyezték az orosz Távol-Keleten a légvédelmet - közölte pénteken a Ria Novosztyi hírügynökséggel Viktor Ozerov, az orosz szenátus védelmi és biztonsági bizottságának volt elnöke.A szenátor szerint az orosz hadsereg figyeli az Észak-Korea körül kialakuló helyzetet, és fokozott megfigyelés alatt tartja azokat a területeket, ahonnan rakétákat lőhetnek ki. Ozerov felhívta a figyelmet arra, hogy a légvédelem feladata Oroszország területének a védelme arra az esetre is, ha az észak-koreai rakéták célzó rendszerében hibás koordinátákat táplálnának be, ugyanis - mint fogalmazott - "a tévedés valószínűsége ebben az esetben meglehetősen nagy". Ozerov szerint Oroszországot nemcsak Észak-Korea lépései, hanem az Egyesült Államok esetleges válasza is a védelmi intézkedések fokozására készteti.