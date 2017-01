Tovább fékez idén Kína

A Reuters egyszerre négy forrásból értesült úgy, hogy a kínai kommunista párt december közepén megtartott központi gazdasági konferenciáján zárt ajtók mögött született döntés a hivatalos 2017-es növekedési célról. A hírügynökség egyik forrása szerintA kínai hatóságok az év elején már felhívták arra a figyelmet, hogy a 2017-es évet korábban nem látott kockázatok jellemzik Kína szempontjából. Az állampárt vezetői ráadásul aggódnak a mesterséges gazdaságélénkítés miatt is. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a többnyire állami tulajdonban lévő bankok lazítanak a hitelezési feltételeken, sokan azonban már most is tartanak az ingatlanpiac túlfűtöttségétől és a jelentős hitelállományok következményeitől.A 6,5 százalékos növekedés ugyanakkor azért is kulcsfontosságú, mert a számítások szerint 2016 és 2020 között ennyivel kellene évente átlagosan növekednie a kínai gazdaságnak ahhoz, hogy 2020-ra megduplázzák az egy főre eső GDP-t 2010-hez képest, ami kimondott célja a hatóságoknak.