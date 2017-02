Tovább hátrál a román kormány a korrupcióvédő húzás után

Mi volt a visszavont rendeletben?

Az azóta hatálytalanított kormányrendelet egyebek mellett a hivatali visszaélésre, hanyag kezelésre, érdekellentétre és bűnpártolásra vonatkozó cikkelyeket módosította, az indoklás szerint azért, hogy a törvényt összhangba hozza az alkotmánybíróság korábbi döntéseivel.

A lemondás háttere és egyéb fejlemények

A román diplomácia vezetője elmondta: Brüsszelben is kedvező visszhangja volt annak, hogy a román kormány hatályon kívül helyezte - a büntetőjog néhány előírását módosító, utcai tiltakozó mozgalmat kiváltó - vitatott sürgősségi kormányrendeletét, de a büntetőjog kiigazításának kötelezettsége továbbra is fennáll.Az még nem dőlt el, hogy törvényhozók egy csoportja, vagy a kormány lesz-e a törvénytervezet kezdeményezője, de ezúttal nem csak néhány cikkelyt fognak az alkotmánybíróság döntéseivel összhangba hozni, a törvénytervezet nem a hatálytalanított sürgősségi rendelet előírásaira korlátozódik majd, hanem valamennyi problémás előírást, a társadalmi vitát pedig a lehető legátláthatóbb módon bonyolítják le - ígérte a külügyminiszter.Melescanu közölte:A külügyminiszter szerint a bukaresti kormány egyik fő célkitűzése az igazságszolgáltatás működési feltételeinek megteremtése, beleértve a korrupcióellenes ügyészséget (DNA) is. Hozzátette: az igazságszolgáltatási szervek működését semmi sem fogja zavarni Romániában, amíg tiszteletben tartják a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, a polgárok alapvető szabadságjogait és az ártatlanság vélelmét. A törvényeket a parlament hozza, illetve adott esetben a kormány is kiadhat sürgősségi rendeleteket, míg az igazságszolgáltatásnak az a dolga, hogy érvényt szerezzen azoknak - hangsúlyozta a külügyminiszter.Arra a kérdésre, hogy a számtalan módosításra szoruló Btk.-cikkely közül miért pont a hivatali visszaélésre vonatkozó előírást találta sürgősnek módosítani a kormánytöbbség, Melescanu azt mondta: az erre vonatkozó alkotmányossági kifogások akasztották el a legtöbb - több mint kétezer - folyamatban lévő büntetőpert.Az MTI kérdésére, hogy miért volt szükség a külügyminisztérium láttamozására a vitatott kormányrendelet kibocsátásához, Melescanu azt mondta: a tárca csak azt tanúsította, hogy a 2016/343-as európai irányelv, amelyre a rendelet indoklása hivatkozik valóban része az uniós követelményeknek.A külügyminiszter nem erősítette meg azt az ombudsman alkotmányossági óvásában is megjelenő megállapítást, miszerint az irányelv alkalmazási határideje csak jövőre jár le, és így nem lehetett indok a sürgősségi eljárásra. Természetesnek nevezte azonban, hogy ha már létezik egy a témát érintő - az ártatlanság vélelmére vonatkozó - uniós irányelv, akkor annak előírásaira is tekintettel legyenek a Btk.-módosításkor. Hozzátette: nem ez, hanem az elakadt perek nagy száma tette sürgőssé, hogy - rendes parlamenti eljárás helyett - sürgősségi rendelettel módosítsák a büntetőjogot.Romániában a tiltakozási hullám tízedik napján, csütörtökön is több ezer tüntető vonult a kormány székháza elé, akik azzal vádolják a kormányt, hogy a korrupt politikusok megmentése érekében próbált azonnal hatályba lépő rendelettel enyhíteni a büntetőjog szigorán. Ugyanakkor a román elnöki hivatal előtt is folytatódott a kormányt támogató és az elnök lemondását követelő utcai megmozdulás, amelyen több százan vettek részt.Iordache azt mondta, hogy minden kezdeményezése törvényes és alkotmányos volt. Hozzátette, olyan intézkedéseket javasolt, amelyek "létező, meglehetősen kényes" problémákra keresnek megoldást."A javasolt tervezetekről társadalmi vita zajlott, megjelentek a minisztérium honlapján, és most parlament vita tárgyát képezik. Mindez azonban a közvéleménynek nem volt elég, ezért úgy döntettem, hogy benyújtom lemondásomat az igazságügyi miniszteri tisztségről" - jelentette ki rövid sajtónyilatkozatában Iordache.A miniszter lemondását, vagy esetleges leváltását a kormánykoalíció már öt napja lebegtette. Csütörtökön Sorin Grindeanu miniszterelnök Ana Birchall európai ügyekért felelős minisztert javasolta ideiglenesen az igazságügyi minisztérium élére. A román alkotmány szerint Klaus Iohannis államelnöknek kell aláírnia Birchall kinevezését. Amennyiben az elnök elfogadja a javaslatot, Birchall legfeljebb 45 napig töltheti be az igazságügyi miniszteri tisztséget.Az alkotmánybíróság elhárította csütörtökön illetékességét a büntető törvénykönyv (Btk.) és perrendtartás módosítását célzó sürgősségi kormányrendelet alkotmányosságának ügyében. A taláros testület arra hivatkozva utasította el - többségi szavazattal - a tartalmi normakontrollt, hogy csak hatályos jogszabályok alkotmányosságáról dönthet, a vitatott január 31-i kormányrendeletet viszont vasárnap a kormány egy újabb rendelettel hatályon kívül helyezte. A hatálytalanított jogszabály ellen Victor Ciorbea ombudsman emelt alkotmányossági kifogást.A romániai lapok szerint kicsi az esélye annak, hogy a jelenlegi bukaresti kormány vagy a parlamenti többség megváltozzon, szerintük a kormányellenes tüntetőknek lesz fontos szerepük abban, hogy a kormány a továbbiakban ne éljen vissza hatalmával. A sajtó csütörtökön, egy nappal azt követően cikkezett erről, hogy a bukaresti parlament elutasította az ellenzék bizalmatlansági indítványát, amelyet azért terjesztettek be a kormány ellen, mert az sürgősségi rendelettel módosította a Btk.-t és a perrendtartást.Az ügy előzményei: