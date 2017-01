Trump a szemünk láttára dönthet be egy egész országot

Egyelőre minden jel arra utal, hogy valósággá válik Mexikó rémálma, amivel a pesszimistábbak már az amerikai elnökválasztás előtt riogattak. Donald Trump a választási kampány során keményen nekirontott többek között Mexikónak is, szerinte ugyanis devizája manipulálásának és az irreálisan olcsó munkaerőnek köszönhetően igazságtalan előnyre tesz szert, emiatt pedig amerikaiak milliói veszítették el munkájukat. Az általa igazságtalannak vélt kereskedelmi feltételek miattSzinte csak hab volt a tortán, hogy több millió mexikói bevándorló visszatoloncolását helyezte kilátásba, valamint egy óriási falat ígért a déli határra, hogy ezzel akadályozza meg az illegális bevándorlást.A választás előtt valószínűleg rengeteg mexikói imádkozott, hogy Clinton legyen az USA következő elnöke. Miután mégis Trump diadalmaskodott, sokak talán abban reménykedtek, hogy egy új, szelídebb arcát veszi elő. Kezdetben voltak halvány reménysugarak, hogy valóban ez fog történni, januárban azonban ismét bekeményített.A Twitteren kiosztotta a General Motorst , de kapott a Toyota és a német autógyártók is, a Ford pedig már visszavonulót is fújt , január elején ugyanis bejelentette, hogy mégsem hajt végre egy 1,6 milliárd dolláros beruházást Mexikóban, hanem inkább az USA-ban bővíti gyártókapacitását.Jóllehet, ezek még mindig csak szavak, de az USA déli szomszédjának már így is óriási kárt okozott az amerikai elnökválasztás eredménye. Elég csak ránézni az amerikai dollár - mexikói peso chartra, hogy némi képet kapjunk arról, mennyire aggódik a piac.

A peso tavaly az egyik legrosszabbul teljesítő feltörekvő piaci deviza lett , csak november 8-a óta közel 17%-ot gyengült a dollárral szemben. Az sem tudta megállítani a zuhanást, hogy közben a mexikói jegybank 2016-ban ötször is kamatot emelt: év végén, három egymás követő ülésen összesen 150 bázispontos szigorítást hajtott végre, a piaci szereplők várakozása szerint pedig februárban tovább folytatódhat ez a folyamat.

A monetáris politika gyors szigorítása csak tovább rontja az egyébként sem rózsás növekedési kilátásokat, az IMF például a tegnap közzétett World Economic Outlook elemzésében 0,6 százalékponttal (1,7%-ra) húzta le az idei és szintén ilyen mértékben (2%-ra) a 2018-as GDP-előrejelzését.A peso hirtelen leértékelődése a magasabb importárakon keresztül már az inflációban is elkezdte éreztetni a hatását, amit csak tovább súlyosbít az olaj világpiaci árának emelkedése. A Bank of America Merrill Lynch előrejelzése szerint 2017 közepére 5% fölé kapaszkodhat az éves infláció.

Klikk a képre!

Legutóbb például most januárban törtek ki lázadások országszerte, miután január 1-től életbe lépett egy 14%-20%-os átlagos üzemanyagár-emelés, amivel 200-220 forint közé emelkedett a literenkénti ár.

A korábban vártnál magasabb inflációs kilátás csökkenti a reálbérek várható növekedési ütemét, illetve természeténél fogva elsősorban a szegényebb társadalmi rétegek számára növekvő megélhetési költségeket jelent, kiélezve ezzel az egyébként is feszült társadalmi helyzetet.A döntés egy liberalizációs folyamat része, melynek keretében a kormány igyekszik úgy növelni a hazai szektor hatékonyságát, hogy a monopol helyzetben lévő, állami tulajdonú olajipari óriást, a Pemex-et feldarabolva magántőkét von be, amihez az állami árszabályozás fokozatos feloldására van szükség.És akkor ne felejtsük el, hogy még nem is született tényleges döntés sem az importvám bevezetéséről, sem emberek millióinak kitoloncolásáról, vagy egy többszáz kilométer hosszú fal építéséről., hiszen a jegybanknak a peso védelme és ezzel az infláció kordában tartása érdekében agresszív kamatemelésekre kényszerül majd, súlyosbítva ezzel a külkereskedelmi csatornán keresztüli növekedési csapást.Az Economist szerint . Egyrészt attól, hogy Trump a már említett mondom felbontja a NAFTA-t és kereskedelmet korlátozó intézkedéseket vezet be. Másrészt az nyugtalanítja őket, hogy. Ez komoly érvágást jelentene, hiszen éves szinten nagyjából 25 milliárd dollárt utalnak haza a mexikói vendégmunkások, melynek nagy része valószínűleg a helyi fogyasztásban csapódik le.Bár a szabad kereskedelem korlátozása az Egyesült Államok gazdaságára is negatívan hatna,. A sors furcsa iróniája, hogy amennyiben Mexikó válaszlépésként szintén korlátozná amerikai termékek behozatalát, az elsősorban a Trumpot támogató, mezőgazdaságra szakosodott déli államoknak fájna, nyomást gyakorolva ezáltal az amerikai döntéshozókra.Hosszabb távon sokkal izgalmasabb kérdés, hogy a két fél közül ki járna rosszabbul egy ilyen kereskedelmi háborúval.. Ez tökéletesen illeszkedne a kínaiak latin-amerikai stratégiájába, az utóbbi időben ugyanis mind kereskedelem, mind beruházások terén érezhetően szorosabbra fűzték viszonyukat, erősítve ezzel gazdasági befolyásukat az USA közvetlen szomszédságában. A szűklátókörűség és a bezárkózás politikája tehát hosszabb távon felgyorsíthatná azt a sokak szerint elkerülhetetlen folyamatot, hogy a világ felé fokozatosan megnyíló Kína váljon a globális nagyszínpad legbefolyásosabb gazdasági (és politikai) szereplőjévé.