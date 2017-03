Trump divatba hozta, Hollandia lehet a következő dominó a sorban

2017-ben több kulcsfontosságú parlamenti választás is lesz az EU-ban, ahol fennáll a kockázata a szélsőségek térnyerésének.

Azok után, hogy az Egyesült Királyság tavaly kiszavazta magát az EU-ból, az amerikaiak pedig megválasztották Donald Trumpot elnöknek, a világ izgatottan figyeli, hogy melyik lesz a következő a legfejlettebb és legbefolyásosabb országok közül, ahol az emberek szélsőséges politikai erőt juttatnak hatalomra, és felborul a régóta fennálló politikai stabilitás.Európában az utóbbi néhány évben szinte minden országban erősödött a szélsőséges politikai pártok támogatottsága, néhány államban ráadásul már a legtámogatottabb politikai erők közé nőtték magukat. A Brexit-népszavazás utáni következő nagy felkiáltójel az osztrák államfőválasztás volt tavaly a kontinensen, ahol nagyon kevesen múlott, hogy nem a szélsőjobboldali jelölt nyert.

Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Front elnöke (b) és Geert Wilders, a holland szélsőjobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetője szelfit készít. Forrás: MTI/EPA/Matteo Bazzi

Hogy lett Geert Wilders a legnépszerűbb Hollandiában?

A választási rendszer szabályainak köszönhetően általában sok párt bejut a parlamentbe, ami elengedhetetlenné teszi a koalíció létrehozását.

Vagyis a szavazatok fragmentálódása, és nem a támogatottságának jelentős emelkedése az, ami miatt Geert Wilders Szabadságpártja (PVV) válhat a legnagyobb párttá a holland parlamentben.

Ki az a Geert Wilders és mit akar?

A PVV nem egy normális politikai párt, mivel igazából Wilders az egyetlen tagja.

Elsőként itt van Hollandia, ahol nagyon valószínű, hogy március 15. után egy bevándorlásellenes és euroszkeptikus párt lesz a legnagyobb erő a parlamentben. Nem sokkal ezután, áprilisban, a francia elnökválasztás során Marine Le Pen miatt izgulhat majd a világ, míg szeptemberben a németeknél dől el, hogy Angela Merkel megőrzi-e hatalmát.A holland parlamentben 150 képviselő kap helyet, amiből az is következik, hogy 76 mandátumra van szükség az önálló kormányalakításhoz. Ezt azonban még soha egy pártnak sem sikerült összehozni, az utóbbi bő száz évben végig koalíciós kormányok vezették az országot.A többpárti kormányzás a választási rendszer következménye: a parlamentet az arányos képviselet elve alapján választják meg, ami azt jelenti, hogy bármelyik párt, amelyik elnyeri a szavazatok 0,67 (1/150) százalékát, kap egy széket a törvényhozásban.Az utóbbi egy-két évtizedben sokat változott a politikai környezet a hollandoknál: a kormányon lévő három legnagyobb párt támogatottsága az 1980-as évekbeli 80 százalékról 2017-re várhatóan 40 százalékra csökken. Ezzel párhuzamosan elterjedtek az olyan kisebb pártok, amelyek valamilyen speciális ügyet képviselnek.Március 15-én nem kevesebb, mintküzd majd meg a parlamentbe jutásért, amiből az előrejelzések szerint 14 be is kerül, közülük pedig nyolcnak legalább 10 mandátuma lehet.A Brexit-pártiak és Trump is több mint 50 százalékkal nyertek, Wilders azonban kevesebb, mint 20 százalékot kaphat.Wilders-t 19 évvel ezelőtt még a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselőjének választottak meg, majd függetlenné vált, mielőtt 2006-ban megalapította a holland nacionalista és szélsőjobboldali populista Szabadságpártot (PVV), amely leginkább iszlámellenességével próbál támogatókat gyűjteni.Maga Wilders egyébként nyílt iszlámellenessége miatt már számos alkalommal kapott halálos fenyegetéseket, ezért több mint 10 éve folyamatos rendőri védelem alatt áll.

Geert Wilders Forrás: MTI/EPA/Remko De Waal

Ilyen, amikor igazán színes a politikai paletta

Ez azt jelenti, hogy hivatalosan ő dönthet mindenről: a programról, a jelöltek listájáról, a koalíciós tárgyalásokról és minden más pártügyről.A választási kampányában szereplő ígéretek között lényegében csak olyan muszlimellenes intézkedések vannak, mint a mecsetek és az iszlám iskolák bezárása, a Korán árusításának betiltása és az iszlám bevándorlók kitiltása.Emellett ígéretet tesz rá, hogyés lezárja a holland határokat, többet költ a honvédelemre, és kevesebbet a szélenergiára és a külföldi segélyekre. Számos javaslata a nemzetközi joggal és a holland alkotmánnyal is ütközik.A 27 másik politikai párton belül vannak régebb óta fennálló pártok, és van sok egészen új, kisebb párt is.A jelenlegi állás szerint a kormányzó Szabad Demokrata Néppárt (VVD) és koalíciós partnere, a balközép Munkáspárt (PvdA) a képviselőinek 30, illetve 70 százalékát elveszítheti a március választások során, ami azt is jelenti, hogy a koalíciós kormány összetétele nagy valószínűséggel változni fog. A VVD 23-27 mandátumot, a PvdA 12-14 mandátumot kaphat.A közepes méretű pártok 10-20 mandátumot kaphatnak, ilyenek a kereszténydemokraták (CDA), a liberális-progresszív D66, illetve a radikálisabb Szocialista Párt (SP) és a baloldali zöldek (GL).

Holland pártok támogatottsága hat közvélemény-kutató mérései alapján. Forrás: Peilingwijzer

Mivel elégedetlen az egyik leggazdagabb nemzet?

Bár a hollandoknak relatíve még így is jól megy, természetes, hogy ők nem Görögországhoz, hanem a 10 évvel ezelőtti Hollandiához hasonlítják a helyzetüket.

Ki kaphatja a legtöbb mandátumot?

Azonban a Szabadságpártnak (PVV) akkor sem lesz feltétlenül lehetősége kormányt alakítani, ha a legtöbb mandátumot megszerzi.

Vagyis nem valószínű, hogy Geert Wilders kormányra kerül.

Hogy nézhet ki a kormány?

Tíznél kevesebb mandátumra számíthat két vallási párt, az Állatok Pártja (PvdD), a nyugdíjasokat képviselő 50Plusz Párt, az EU-ellenes Demokratikus Fórum (FvD), és a Gondolkozz (Denk) párt is, amit főleg a muszlim bevándorlók támogatnak.A különféle adatok alapján kevés gazdagabb, egészségesebb és boldogabb nemzet van hollandnál a világon, valamiért mégis növekszik a szélsőségek támogatottsága.Több más nyugat-európai országhoz hasonlóan a bevándorlás és az integráció kérdése az utóbbi években kiemelten foglalkoztatja a hollandokat, ezért lényegében a legtöbb párt kampányát ez a téma dominálja.A migrációs politikán túl azonban más is van, ami aggasztja az embereket. Egyrészt a munkahelyek minősége romlik: 2008 óta jelentősen emelkedett az ideiglenes munkavállalás aránya és az önfoglalkoztatás is. Emellett a gazdasági növekedés is csak tavaly indult be igazán, a nemzeti jövedelem 2015-ben érte el a válság előtti szintjét. További probléma, hogy vállalkozások nehezen jutnak hitelhez.A jelenlegi 5,3 százalékos munkanélküliségi ráta például alacsonynak tűnik, azonban tudni kell, hogy ez kilenc évvel ezelőtt még 3,8 százalék volt. Emellett a regionális különbségek is jelentősek: az északi Gröningenben például 9 százalék az állástalanok aránya.2015 nyara óta a közvélemény-kutatások többsége azt mutatta, hogy Geert Wilders Szabadságpártja (PVV) kicsit a VVD előtt áll. Azonban közvetlenül a választások előtt úgy tűnik, hogy a PVV 3-4 mandátumot vesztett, így 16-17 százalék körül áll, közvetlenül Mark Rutte miniszterelnök pártja (VVD) mellett, illetve néha mögötte.Ez a korábbi választások során is így volt, akkor is az utolsó hetekig is úgy tűnt, hogy a PVV vezet. Azonban most a felmérések azt is mutatják, hogy a szavazók fele még meggondolhatja magát.A holland választási rendszerben az új parlament először kijelöl egy "informátort", jellemzően egy vezető politikust, aki kideríti, milyen lehetséges koalíciók jöhetnek létre.Mivel a Rutte vezette VVD és mindhárom jelentősebb, tőle balra álló párt kijelentette, hogy nem hajlandó Wilder-szel kormányt alakítani, nehéz elképzelni, hogy a PVV hogyan tudna még 46 vagy több képviselőt meggyőzni arról, hogy kormányt alakítsanak.A holland történelemben nem példátlan, hogy a legtöbb szavazatot kapott párt kimarad a kormányalakításból: korábban már háromszor megtörtént a Munkáspárttal (PvdA), ebből egyszer a szavazatoknak több mint a harmadát tudhatta maga mögött.Valószínűsíthető, hogy a Szabad Demokrata Néppárt (VVD), a Munkáspárt (PvdA), a kereszténydemokraták (CDA), a D66 párt és még egy vagy két kisebb párt alakíthat koalíciót. A felmérések szerint Geert Wilder pártja nélkülszükség lesz a kormányalakításhoz, noha korábban 2-3 is elég volt általában.Bár a potenciális koalíciós partnerek között most nincsenek nagy ellentétek, a koalíciós megállapodás megkötése így is több időbe telhet a megszokottnál. A korábbi tapasztalatok alapján az átlag három hónap volt.(Forrás: Guardian