Trump kemény szankciókkal fenyegetőzik: elég volt a diktatúrából!

A venezuelai nép ismét világossá tette, hogy kiáll a demokrácia, a szabadság és a jogállam mellett, bátor cselekedeteikről azonban továbbra sem vesz tudomást egy rossz vezető, aki arról ábrándozik, hogy diktátor lesz belőle.

Madurot azonban nem érdekli a vasárnapi népszavazás, ő továbbra is ragaszkodik ahhoz az elképzeléséhez, hogy az ellenzéki politikusok külföldi ügynökök, akik egy washingtoni összeesküvés keretében romba akarják dönteni az országot.

- olvasható a Fehér Ház által kiadott, Donald Trump által aláírt közleményben.A rövid szövegben az amerikai elnök leszögezte: az Egyesült Államok nem marad tétlen most, amikor Venezuela összeomlani készül, s amennyiben "".A Fehér Ház már a hétfői szóvivői sajtókonferencián is reagált a vasárnapi venezuelai népszavazásra. Sean Spicer szóvivő a Trump-kormányzat nevében üdvözölte a vasárnap tartott referendumot s egyúttal elítélte a "kormányzati gengszterek" erőszakos fellépését a békés tüntetők ellen., ne pedig az ellenzék megsemmisítését célzó alkotmányozó nemzetgyűlést hozzon létre. A vasárnap tartott nem hivatalos - de az ellenzék által kötelező érvényűnek tekintett - népszavazáson a több mint hétmillió résztvevő 98 százaléka elutasította az államfő kezdeményezését az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívására.Épp ezért hétfőn közölte: sem a "csaló" ellenzékiek, sem pedig a külföldi tiltakozások nem érdeklik, az alkotmányozó nemzetgyűlést fel fogják állítani.Az Egyesült Államoknak egyébként meglenne a hatalma, hogy teljesen térdre kényszerítse a már így is súlyos adósság-, deviza-, és humanitárius válsággal küzdő országot., ezzel azonban a válság további elfajulását veszélyeztetik. Az energiaipari szankciók miatt még gyorsabban elfogyhatna az ország devizatartaléka, enélkül pedig képtelenek lennének fedezni az élelmiszer- és gyógyszerimportjukat, aminek katasztrofális következményei lehetnének.