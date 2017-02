Trump kész nukleáris fegyverekkel is megvédeni Japánt

Trump az amerikai-japán viszonyt a béke és biztonság zálogának nevezte és elmondta, hogy az amerikai-japán védelmi kapcsolatok erősödni fognak, olyannyira, hogy "áthatolhatatlanok" lesznek.

A tárgyalásokat követő közös sajtótájékoztatón a két politikus rövid nyilatkozatot tett. Az amerikai elnök ebben leszögezte, hogy kormánya elkötelezett az iránt, hogy a két ország kapcsolatait még szorosabbá tegyék.Kiemelte az Észak-Korea elleni védelem fontosságát és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok Japánnal közösen segíti, illetve biztosítja majd a hajózás szabadságát. Egyúttal köszönetét fejezte ki, hogy Japán változatlanul otthont ad a szigetországban állomásozó jelentős számú amerikai haderőnek.A japán kormányfő jobbára gazdasági kérdésekről beszélt, bár utalt arra is, hogy a biztonsági helyzet a Dél-kínai tenger keleti térségében egyre feszültebb. Abe Sindzo továbbá hangsúlyozta, hogy Donald Trumphoz hasonlóan fontosnak tartja, hogy a kereskedelem ne csupán szabad, hanem tisztességes is legyen. Továbbá megerősítette, hogy a japán autógyárak amerikai befektetésekre készülnek.A sajtótájékoztató után hozták nyilvánosságra az amerikai-japán közös nyilatkozatot is, amely hangsúlyozza,, a szigetország pedig nagyobb felelősséget vállal majd a kétoldalú biztonsági együttműködésben.