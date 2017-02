Trump: Kína a devizamanipuláció világbajnoka

Úgy gondolom, hogy Kína a devizamanipuláció (világ)bajnoka. Nem kertelek. Majd meglátjuk, mi fog történni.

addig viszont nem akarunk semmilyen ítéletet mondani a témával kapcsolatban.

Donald Trump választási kampánya alatt számtalanszor vádolta azzal Kínát, hogy a jüan árfolyamának befolyásolásával a saját malmára hajtja a vizet, óriási károkat okozva az USA iparának, illetve amerikai dolgozók tömegének a munkáját lopta el ezáltal. Épp ezért azt ígérte, hogy hivatalba lépését követően megteszi a szükséges intézkedéseket, ami akár azt is jelenheti, hogy két és fél évtized után újra hivatalosan is devizamanipulátornak minősítheti az országot.Az amerikai elnök csütörtökön a Reuters-nek adott exkluzív interjújában többek között szóba került ez a téma is.- fogalmazott Trump.Az új kormány pénzügyminisztere, Steven Mnuchin a CNBC-nek nyilatkozott csütörtökön, ahol szintén szóba került ez a téma, ő viszont diplomatikusabban fogalmazott. Mnuchin egyelőre nem akarta kommentálni Kína gyakorlatait a jüan befolyásolásával kapcsolatban, viszont kijelentette, hogy az amerikai hatóság az évtizedek óta alkalmazott módszertan szerint vizsgálódik a témában, aminek majd április 15-én meglesz az eredménye,A devizamanipuláció kritériumaival, illetve a lehetséges következményekkel egy külön cikkben foglalkoztunk: