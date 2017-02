Trump már tudja, ki a jó hombre Mexikóban

Trump elnök a hétvégén a Fox televíziónak adott interjút, ennek második részét a republikánusokhoz közelálló televízió hétfő este sugározta. (Az első rész vasárnap délután, a Super Bowl amerikaifoci-meccs előtt került adásba.) A hétfőn sugárzott interjúban Trump elnök Mexikóról, az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményről (NAFTA) és az amerikai, úgynevezett "menedékvárosokról" beszélt.Donald Trump megerősítette korábbi álláspontját, miszerint Enrique Pena Nieto mexikói elnöknek "vannak gondjai" a drogkartellekkel és szüksége lehet az Egyesült Államok segítségére. Az elnök ezzel visszautalt a mexikói elnökkel folytatott múlt heti telefonbeszélgetésére, amelyben azt közölte vele, hogy ha Mexikó nem képes megbirkózni a drogkartellekkel, akkor Washington csapatokat küld déli szomszédjához, mert ezek a bandák "megmérgezik a fiatalokat" az Egyesült Államokban és szerte a világon.Ennek a beszélgetésnek a része volt, amikor Trump elmagyarázta Nietonak, hogy sok náluk a rossz "hombre", de majd leküldi a csapatokat rendet tenni. Szerencsére az amerikai elnök úgy gondolja, hogy a mexikói elnök "nagyon jó ember" és kettejük viszonya szintén "nagyon jó".A Mexikóval és Kanadával kötöttúgy fogalmazott, hogy, mert - mint mondta - a kereskedelem jelenleg szabadkereskedelem, de ő korrekt kereskedelmet is akar.Trump bírálta a kaliforniai képviselők azon törekvését, hogy egész Kalifornia államot "menedékállamnak" nyilváníttassák. Az elnök "nevetségesnek" mondta a kezdeményezést, és ismét leszögezte, hogy a "menedékvárosok" rendkívül sok problémával és erős bűnözéssel küzdenek. "Bizonyosan szembeszállunk a menedékvárosokkal is, hát még a menedékállamokkal" - figyelmeztetett. Trump egyik első elnöki rendeletében kilátásba helyezte a szövetségi támogatás megvonását ezektől a városoktól, amelyek menedéket nyújtanak illegális bevándorlóknak.Közben hétfőn New York állam képviselőháza - demokrata párti politikusok kezdeményezésére és a republikánusok kifogásai ellenére - megszavazta, hogy New York állam egésze legyen "menedékállam", vagyis olyan szövetségi állam, ahol szívesen látják az illegális menekülteket. Francisco Moya, demokrata párti képviselő a voksolás utáni sajtókonferencián azt mondta: "a határon építendő falra mi a saját falunkkal válaszolunk, amely a mi államunkban mindig is alapértéknek számító különbözőséget és elfogadást védelmezi". A törvényjavaslat értelmében az állami és helyi rendőrök nem tartóztathatnak le valakit azért, mert azt gyanítják róla, hogy illegális bevándorló, és megtiltanák az állami és a helyi rendfenntartó erőknek, hogy végrehajtsák a szövetségi bevándorlási törvényeket. A törvényjavaslatot azonban még New York állam szenátusának is meg kell szavaznia ahhoz, hogy törvényerőre emelkedjen.Hétfőn délután Jackie Speier kaliforniai demokrata párti képviselő bejelentette, hogy a John F. Kennedy Bátorság Érdeméremre jelölte Sally Yatest. Yates az az ügyvezető igazságügyi miniszter, akit Donald Trump a múlt héten azonnali hatállyal felmentett, mert nem volt hajlandó kiállni a bevándorlásról szóló elnöki rendelet mellett, és a minisztérium munkatársainak megtiltotta ezt.A John F. Kennedy Bátorság Érdemérmet 1989-ben hozták létre a Kennedy-család tagjai, hogy emléket állítsanak John F. Kennedy elnöknek, aki a politikai bátorságot tartotta az egyik legfőbb erénynek.Az interjúban Trump kitért Barack Obama volt elnökre is, és azt mondta: bár nem tudja, hogy elődje ezt elismeri-e nyilvánosan, de szerinte kedveli őt. Elismerte, hogy mindketten "gonoszak" voltak egymáshoz a választási kampányban, de kifejtette, hogy ez már a múlté. "Szörnyűséges dolgokat mondtunk egymásról, és aztán (a beiktatás napján) beültünk egymás mellé a kocsiba, együtt gördültünk végig a Pennsylvania sugárúton, és az egészről egyetlen szó sem esett. Elképesztő dolog a politika" - fogalmazott Donald Trump.