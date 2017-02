Trump olyat csinál, amit évtizedek óta senki, és egyelőre úgy tűnik, működik

A fentieknek köszönhetően javulnak az USA növekedési kilátásai, a kissé túlfűtötté váló gazdaságban megindul az infláció, ami így a kötvényhozamok emelkedésének, illetve a dollárerősödésnek is kedvez.

Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme olyan reakciót váltott ki a piaci szereplőkből, amire korábban nagyon kevés elemző számított. A kezdeti részvénypiaci pánik órák alatt semmivé lett, a részvényindexek felfelé vették az irányt, épp úgy, mint a dollár árfolyama, vagy a globális kötvényhozamok.Erre a hirtelen fordulatra, illetve a túlfűtött optimizmusra egyetlen racionális (?) magyarázat van:: ilyen például a több százmilliárd dolláros infrastrukturális fejlesztés, az adócsökkentés (vállalati és személyi jövedelemadó), a pénzügyi szektort érintő szabályozás enyhítése, vagy a vállalkozások adminisztrációs terheinek mérséklése.Novemberben, illetve december első felében ennek megfelelően gyorsan el is kezdtek felfelé kapaszkodni az amerikai államkötvények hozamai, januárra azonban kifulladt a lendület.

A túlfűtött várakozások tehát enyhültek, emiatt pedig az amerikai kötvények német papírokkal szembeni hozamfelára is visszafordult a december végi, közel három évtizedes csúcsáról.

a befektetők rosszul mérik fel, hogy Trump mekkora károkat okozhat korábban belengetett protekcionista intézkedéseivel.

Két tűz között a dollár

, mint például az elnök kereskedelmet érintő, protekcionista terveit. Pontosan erre figyelmeztetett legutóbbi elemzésében Erik F. Nielsen, az UniCredit vezető közgazdásza, aki úgy fogalmazott, hogyA piaci hangulatváltozás nem alaptalan annak fényében, hogy Trump gazdasági programjából a negatívumok kerültek a figyelem középpontjába az elmúlt hetekben. Novemberben még talán sokan reménykedtek, hogy hatalomra kerülésével az elnök kicsit "megszelídül" majd, a múlt héten elfogadott migrációellenes rendelete, illetve a januárban Mexikóval kibontakozott konfliktus alapján azonban úgy tűnik, eszében sincs meghátrálni. Nem véletlen, hogy a Bank of America Merrill Lynch által megkérdezett vagyonkezelők egy globális kereskedelmi- és devizaháború lehetőségét nevezték meg elsődleges kockázati tényezőként egy januári felmérésben.Ilyen körülmények között már érhető, hogy miért hagyott alább az a befektetői optimizmus, ami az elnökválasztás után felfelé repítette a kötvényhozamokat:A kötvényhozamoknál sokkal látványosabb hátraarcot mutatott be idén a dollár. Az amerikai fizetőeszköz főbb kereskedelmi partnerek devizáival szembeni relatív erejét nyomon követő index december közepére közel 14 éves csúcsra kapaszkodott, januárban azonban irányt váltott a kurzus.

A dollár index A dollár index egy 6 elemű, súlyozott devizakosárral szemben mutatja a dollár erejének változását, a mutató fix bázisú, kiindulási alapja 1973 március. Az euró (58%), a jen (14%) és a font (12%) a három legnagyobb súlyú deviza, így a mutató elmozdulását is elsősorban a dollár velük szemben mutatott teljesítménye határozza meg.

Láthatjuk tehát, hogy Trump politikájának sikere vagy kudarca ellentétes pályára állítaná a dollárt és a hozamokat. A piac pillanatnyi bizonytalansága mellett a döntő faktor egy új tényező felbukkanása volt: az amerikai kormány több tagja a korábbihoz képest szokatlan módon nyíltan elkezdett beszélni a dollár árfolyamáról.

tulajdonképpen egy implicit német márka, melynek alacsony értéke előnyhöz juttatta Németországot a főbb kereskedelmi partnereivel szemben.

, ezzel pedig közel kerültünk ahhoz a szinthez, ahol a választások előtt tartózkodott a kurzus. Első pillantásra ez furcsának tűnhet, hiszen a kötvényhozamok emelkedésének félbeszakadása önmagában nem indokolná a dollár gyengülését. Már csak azért sem, mert alapesetben egy globális kereskedelmi háború - az ország külső pozíciójának javulása miatt - dollárerősödést jelenthetne.Ugyanakkor az, hogy Trump kockázatosabb gazdaságpolitikai húzásai veszélyeztethetik a GDP-növekedést (és így visszafoghatják az inflációs kilátásokat is) a Fed-et is óvatosabb kamatemelési pályára állíthatja. Minél nagyobb a valószínűsége egy ilyen forgatókönyvnek, annál inkább érthető a befektetők részéről, hogy elveszítik a hitüket az "erős dollár"-sztoriban. Egy ilyen forgatókönyv felülírhatja azokat az elképzeléseket, amelyek mechanikusan a hazai piacot védő intézkedésektől dollárerősödést várnak.Trump még beiktatása előtt a Wall Street Journalnak adott interjújában - szembemenve az elmúlt évtizedek gyakorlatával - kijelentette, hogy, miközben a jüan "esik, mint a kő". Szavaival egyértelműen azt az üzenetet közvetítette, hogy gyengébb dollárt szeretne látni, ami egyébként összhangban van a hazai feldolgozóipar felvirágoztatására irányuló törekvéseivel.Legutóbb nem Kína és a jüan, hanem Németország, illetve az euró került a Trump-adminisztráció kereszttüzébe Az új amerikai kormány tehát a fundamentális tényezőknek ellenszegülve igyekszik verbális intervencióval "lebeszélni" a dollár értékét, ami januárban működött is. Az eurónál maradva, a dollár-euró kurzus egy hónap alatt közel 4%-ot emelkedett, ebben pedig az is szerepet játszott, hogy vélhetően a Trump-adminisztráció kommunikációja miatt

Határidős pozicionáltság A határidős, de úgy általánosságában véve az egész devizapiacon kereskedési motiváció alapján két fajta piaci szereplőt különböztetünk meg. Egyrészt vannak, akik mindennapi gazdasági tevékenységükből kifolyólag, illetve kockázatkezelés céljából kereskednek a piacon, ők azok, akik működésükből fakadó szükségleteiket elégítik ki a különböző tranzakciókkal. Ezzel szemben van egy másik csoport, akik az árfolyam jövőbeli mozgására spekulálva, profitszerzési céllal köt ügyleteket. A határidős piaci pozicionáltság vizsgálatakor ez utóbbi csoportba tartozó szereplők aggregált piaci pozíciójában bekövetkező változást, illetve ennek nettó értékét vizsgáljuk.



A nettó pozicionáltság a spekulatív célú határidős vételi (long) és eladási (short) pozíciók ellentétes előjelű összegéből adódik. Amikor egy deviza megítélése romlik a spekuláns szereplők körében, akkor a nettó pozicionáltság értéke csökken, majd negatív előjelűvé válik (többségbe kerülnek a short kontraktusok), ez pedig minden egyéb tényező változatlansága mellett az adott fizetőeszköz gyengülését segíti. A pozicionáltság változásának iránya tehát jó indikátor lehet az árfolyam jövője szempontjából, szélsőséges esetekben azonban könnyen kontraindikátorrá válhat, hiszen minél szélsőségesebb a nettó pozíció, annál "túlfeszítettebb" a határidős piac, annál kevesebb olyan szereplő van, aki potenciális új shortolóként megjelenhet, egy fundamentális hírre pedig könnyen elpattanhat az árfolyam felfelé, hiszen hirtelen mindenki igyekszik zárni a short pozícióját. Ugyanez igaz akkor is, ha a spekulatív szereplők túlzottan optimisták egy devizával kapcsolatban, vagyis a nettó pozíció szélsőségesen long, ekkor megnő egy negatív irányú korrekcióra a kockázat.

. Az ábrán az is látszik, hogy az árfolyam közel sem követte le olyan szorosan ezt a mozgást, mint mondjuk az elmúlt két évben. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy van még tere az euró erősödésének, ha abból indulunk ki, hogy a spekulatív tőke és az árfolyam nagyjából együtt mozog. A másik oldalról viszont azt is érdemes megemlíteni, hogy a nettó pozícionáltság az elmúlt két év átlagához képest magas szinten van, így elméletileg bőven van tér az euró shortolására, a januári tendencia pedig csak egyfajta "megpihenés" volt, mielőtt újra aktivizálja magát a spekulatív tőke.. Az persze nem világos, hogy az amerikai kormány és Trump szóbeli intervenciója mire lesz elég akkor, ha közben tényleg magasabb fokozatba kapcsol az infláció az Egyesült Államokban. Bár jobban belegondolva, ha elég alaposan felkavarja a világot hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb intézkedéseivel, akkor ismét előtérbe kerülhetnek a menekülődevizák, ezzel pedig többek között az "implicit német márka" is végre visszakerülhet oda, ahova Trumpék szeretnék. Már ha addig nem esik szét az euróövezet