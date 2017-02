Trump szerint égető szükség van az adórendszer reformjára

ez a legjobb módja a gazdaság befolyásolásának.

Számos amerikai kiskereskedelmi nagyvállalat, köztük a Best Buy és a Gap vezetője gyűlt ma össze a Fehér Házban, hogy egyeztessen Donald Trumppal az amerikai adórendszer jövőjével kapcsolatban - írja a Reuters , ami az elmúlt hetekben többször is a figyelem középpontjába került. Bár a jelen levő vállalatvezetők közül többen is támogatták az adórendszer átalakítását, az importvámtól óva intették az amerikai elnököt. Ez nem meglepő annak fényében, hogy ezek a kiskereskedelmi áruházláncok többségében rengeteg terméket importálnak, így egy vám nagy érvágást jelentene számukra.Trump újabb részleteket nem árult el a közelgő adóreformmal kapcsolatban, ma csak annyit mondott, hogy "nagyon jól" halad a terv kidolgozása, pár héten belül pedig nyilvánosságra hozzák a tervezetet. Az adórendszer átalakítását kulcsfontosságú ügynek tartja, hiszenAkadnak persze olyan vállalatok is, akik üdvözölnék Trump importvámját. Néhány nagyobb exportőr, köztük a Boeing, a General Electric, vagy a Pfizer például támogatja az amerikai elnök elképzeléseit.