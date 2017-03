Trump végleg felszámolhatja az évtizedek óta fennálló világrend egyik alapját

Március 6-i befektetői klubunkon erről is szó lesz. ÁTTEKINTÉS

Donald Trump sosem csinált titkot abból, hogy ki nem állhatja a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodásokat. Már az elnökválasztási kampány során is keményen felszólalt péládul a az- nak nevezett, de nem kímélte a. Nem véletlen, hogy egyik első intézkedésekéntAz elnök szerint néhány ország - köztük, ezért amerikaik milliói veszítették el a munkájukat az elmúlt évtizedekben. Az ING ábráján látszik, hogy az elmúlt négy évtizedben hogyan csökkent a teljes foglalkoztatottságon belül a feldolgozóipari alkalmazottak aránya.

az importált áruk- és szolgáltatások értékét hozzá kellene adni a társasági nyereségadó alapjához (amire 20%-os kulcs vonatkozik), míg az amerikai exporttal összefüggő költségeket ki lehetne vonni ezen teher alól.

A szervezettel szembeni kritikák egy része tehát nem megalapozatlan, megkerülése azonban azt jelentené, hogy Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok nyíltan igyekszik azt a rendszert kijátszani, amelynek létrehozását évtizedekkel ezelőtt épp az amerikai kormány kezdeményezte, azóta pedig a mostani világrend egyik alappillérévé vált.

Személyes meglátásom szerint a WTO nem működik. Ennek ellenére egészen addig együtt fogunk működni vele, amíg be nem bizonyosodik, hogy egyszerűen nem lehetséges a kooperáció. Ha sorra kezdeményezzük majd a kereskedelmi egyeztetéseket, de a WTO mindet visszadobja majd, az úgy nem lesz jó.

Legutóbb idén januárban kezdeményezett eljárást a WTO-nál a kínai alumíniumiparral szemben a demokrata kabinet, állításuk szerint ugyanis a kínai kormány irreálisan olcsó hitelekkel és állami támogatással hozza helyzetbe a szektort, amivel az amerikai vállalatok - piaci körülmények között - nem tudnak versenyezni.

Összességében az új amerikai kormány mozgolódása és kijelentései miatt tehát sokan attól tartanak, hogy véget érhet az a WTO által felügyelt kereskedelmi világrend, ami a 20. század végén épp az Egyesült Államok hozott létre annak érdekében, hogy a kereskedelmi nézeteltéréseket szabályozott keretek között lehessen rendezni. Félő, hogy az USA irányváltását mások is követik majd, ami így tovább növelheti a kiszámíthatatlanságot a világkereskedelemben, potenciális veszélyforrást jelentve ezzel a világgazdaság növekedésére nézve.

Trump a fenti tényt kihasználva kész a végletekig elmenni, hogy betartsa egyik legfontosabb választási ígéretét, még ha ezzel egy kereskedelmi világháborút is kockáztat.Célja elérésében. Ezeket a vámokat az adórendszer reformjába építené be, a lényeg röviden ez:Az importvámokkal való egyoldalú kereskedelemkorlátozás és önkényes nyomásgyakorlás perszeEzt látszik alátámasztani a Financial Times cikke is. A lap saját forrásokra hivatkozva azt írja, hogy. Adott esetben ugyanis akár a WTO-n keresztül is engedélyt szerezhetne az Egyesült Államok egy, a kereskedelmet is érintő adórendszeri átalakításra, ez azonban minden bizonnyalHogy mennyire lassan mennek olykor a dolgok a szervezetnél, jól mutatja az alábbi történet is, ami egy tavalyi,, vagyis a Világkereskedelmi Szervezet igazat adott keresetének, miszerint az ázsiai ország kvótákat vetett ki saját nyersanyagexportjára, hogy belföldön tartsa például az alumíniumgyártást, kiszolgálva ezzel az óriásira duzzadt többletkapacitást.(több mint 500 esetben), amolyan kereskedelmi ügyek bírósága, ami támogatói szerint sok esetben. Bár Trump valószínűleg nem akarja elhagyni a WTO-t, az elmúlt hetek kormányzati nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogyA lap az ügyben megkereste a Fehér Házat, a szóvívő azonban csak annyit közölt, hogy nem kívánják kommentálni az amerikai kereskedelmi politikai irányvonallal kapcsolatos értesüléseket, amíg a feladattal megbízott kormányzati tisztségviselő,jelölését nem hitelesíti a szenátus. Erre legkorábban márciusban kerülhet sor., így nem nehéz megjósolni, hogy hivatalba kerülésével nem sok jóra számíthat a szervezet. Annál is inkább, mivelA mostani kormány több tagja személyes érintettsége miatt ellenséges a WTO-val szemben:. A Nucor acélipari vállalat egykori vezérigazgatójaként személyesen érintett volt például az ais, aki jelenleg Trumpdolgozik. A WTO-ról neki is sarkalatos véleménye van:Donald Trump és a kabinet hozzáállását valószínűleg az is jelentősen befolyásolja majd, hogyJól mutatja az amerikai problémák forrását, hogy az Obama-kormány összesen 25 esetben fordult a WTO-hoz panasszal, ebből 16 Kína ellen irányult.