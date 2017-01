Trump végre megadhatja Putyinnak azt, amire évek óta várt

A felsőházban még ennél is nagyobb felháborodást keltene egy ilyen lépés, sokan ugyanis nem hogy ellenzik a korlátozások eltörlését, de további szankciókat léptetnének életbe, sőt, egy idei javaslat alapján törvénybe iktatnák azokat.

Az intézkedések hatásai

Masszív tőkekiáramlás, adósságleépítés:

2014 márciusában a Krím-félsziget orosz bekebelezésére adott válaszlépésként az Egyesült Államok és az Európai Unió. Később további nevekkel bővült a szankcionált személyek listája.Később, 2014 júliusában az Ukrajna keleti területein harcoló szakadárok állítólagos támogatása miatt, melyek elsődleges célja az volt, hogy elvágják az orosz vállalatokat a nyugati tőkétől.Legutóbb 2016 decemberében az amerikai választások állítólagos meghekkelésében játszott szerepük miatt, tovább rontva ezzel az egyébként is feszült viszonyt.Eddig nem sok szándékot mutattak a nyugati vezetők, hogy enyhítsenek ezeken a büntetőintézkedéseken, Trump beiktatása azonban boríthatja a helyzetet. Az új amerikai elnök korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy jó kapcsolatokra kell törekedni Oroszországgal, ez pedig elkerülhetetlenül elindította a spekulációkat, hogy a közeljövőben fordulat következhet be az oroszellenes szankciók terén.Trump szándékát nehéz megítélni,. Azt azonban érdemes megemlíteni, hogy hiába vannak többségben a republikánusok az amerikai törvényhozásban, az alsóházban azonban sok republikánus képviselő erősen ellenzi a szankciók visszavonását, a megosztottság így megnehezítené Trumpnak, hogy keresztül vigye akaratát a törvényhozáson.A törvénytervezet megnevezése sem a túlzott megbékélési szándékra utal: “Countering Russian Hostilities Act of 2017", vagyis durva fordításban az "".A téma aktualitása miatt a Morgan Stanley elemzői alaposan körbejárták a témát, hogy mit jelenthet az orosz gazdaságra nézve a szankciók esetleges lazítása.A szankciók közvetlen hatásait megbecsülni nagyon nehéz, többek között azért, mert a krími agresszióval kapcsolatos befektetői bizalomvesztés, illetve az olajár 2014 augusztusi beszakadása egyaránt súlyos károkat okozott az orosz gazdaságnak, elkerülhetetlenné téve ezáltal a recessziót. Néhány szemmel látható következménye azért volt a szankcióknak:Mivel. Legalábbis abszolút értékben, a gazdaság zsugorodása miatt ugyanis a GDP-arányos külső adósságszint jelentősen emelkedett. Az alábbi ábra pontosan ezt mutatja: a szaggatott függőleges vonal a szankciók bevezetését jelöli, ettől kezdve elsősorban a bankok (zöld oszlop) kezdték el leépíteni külső kötelezettség-állományukat, ennek ellenére - a már említett okból kifolyólag - a vastag kék vonal által jelzett GDP-arányos külső adottság közel 10 százalékponttal emelkedett.

Az üzleti bizalom romlása:

Ez kevésbé közvetlen hatás, mint a tőkekiáramlás, vagy a külső adósság leépítése, azonban a nyugati intézkedések is egyértelműen hozzájárultak. Hogy a szembenállás mennyire nem tett jót a befektetői légkörnek, jól mutatja a beruházási ráta alakulása. Az ábrán a kék oszlopok a negyedéves beruházási dinamikát (jobb tengely, %-ban), a sárga vonal pedig az éves ütemet jelöli: ez utóbbi több mint két év elteltével a tavalyi utolsó negyedévben térhetett vissza a pozitív tartományba.

Mit okozhat a szankciók enyhítése?

Az USA és Oroszország együttműködésének köszönhetően lezárul a szíriai konfliktus, együtt fellépnek az ISIS terrorszervezet ellen, tartják magukat az Ukrajna helyzetét rendező Minszki Egyezmény pontjaihoz, illetve megállapodnak a nukleáris fegyverarzenáljaik csökkentésében.

Közben a német és a francia kormány a közelgő választások miatt inkább a belpolitikai eseményekre koncentrál, ami hátráltatja majd egy egységes EU-s álláspont kialakítását , gyengítve ezzel a nemzetközi tárgyalási pozíciót.

, gyengítve ezzel a nemzetközi tárgyalási pozíciót. Végezetül a legnagyobb szószóló, az Egyesült Királyság európai politikai ügyekbe való beleszólása csökken a Brexit-tárgyalások miatt, hozzájárulva ezáltal az oroszellenes hangok háttérbe szorulásához.

Bár a Morgan Stanley elemzői a középtávú előrejelzési horizonton még mindig a szankciók fennmaradását tekintik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, azt elismerik, hogy. Az enyhülési forgatókönyvben a szakértők a következő feltételezésekkel éltek:. Ez azt jelentené, hogy az orosz pénzintézetek visszatérhetnének a nemzetközi tőkepiacokra, ami csökkentené a befektetők által elvárt kockázati prémiumot, mérsékelve ezáltal a tőkeköltséget, hiszen olcsóbban, alacsonyabb hozam mellett vonhatnának be forrást.. Ez persze töredéke lenne az elmúlt években látott kiáramlás mértékének, ennek ellenére fontos fordulópontot jelentene.Az üzleti bizalom folyamatos javulásának, illetve a külföldi tőke beáramlásának köszönhetően: a Morgan Stanley elemzői szerint ez önmagában 1,5-4,5%-os dollárral szembeni rubelfelértékelődést jelentene idén. Az árfolyamra nézve azonban továbbra is az olaj világpiaci árának változása lenne a legnagyobb hatással bíró tényező.Az orosz deviza erősödésének köszönhetően. További segítség lenne, ha az orosz fél is feloldaná a nyugati élelmiszerek importjára vonatkozó tilalmat, ami a megnövekedett kínálat miatt mérsékelné az árakat.

Az inflációs nyomás enyhülése, ami 0,5-0,75 százalékponttal alacsonyabb ahhoz az alapvető forgatókönyvhöz képest, amelyben nem történik meg a szankciók enyhítése.. A visszafogott hatás részben abból adódik, hogy a rubel felértékelődése, illetve ezzel együtt a csökkenő infláció következtében jelentősen élénkülhet az import, ami a külkereskedelmi egyenleg romlása révén negatívan járulhat hozzá a GDP-hez.

. Ezt azzal indokolják a szakértők, hogy a Krím-félsziget bekebelezésével, a politika feszültségek enyhülésével azonban újra előtérbe kerülhetnek az egyébként nem túl acélos orosz gazdaság problémái. A következő ábrán is látszik ez a jelenség, vagyis hogy Putyinnak, Medvegyevnek, és úgy összességében az egész kormánynak milyen jól jött a krími konfliktus: rövid időn belül nagyjából 20 százalékponttal azoknak a válaszadóknak az aránya, akik elismerően nyilatkoztak róluk.

Mi lesz, ha mégis maradnak a szankciók, sőt, tovább mennek a nyugati hatalmak?

Ebben az esetben folytatódhatna a tőkekivonás Oroszországból, 2017-ben összesen mintegy 25 milliárd dollár távozhatna az országból.

A menekülő tőke leértékelődési nyomás alá helyezné a rubelt, ami magasabb inflációs várakozásokkal, ezáltal pedig kevesebb idei kamatvágással párosulna. Sőt, a Morgan Stanley elemzői szerint nem elképzelhetetlen, hogy az orosz jegybank ebben az esetben inkább kamatemelésre kényszerülne.

A további szankciók üzleti és fogyasztói bizalomra gyakorolt negatív hatása miatt az idei GDP-növekedési ütem 1% alatti lehet.

Lennének azonban olyanok is, akik jól járnának: Putyin és a kormány népszerűsége a kiújuló külpolitikai konfliktus miatt magas szinten stabilizálódna.

Valószínűleg nem maradna el az oroszok válaszlépése sem, vagyis a konfliktus kiújulása újabb (kereskedelmi) korlátozásokhoz vezetne.

Bár valószínűtlennek tűnik, elképzelhető, hogy a már említett keményvonalas