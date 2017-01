Túlfűtheti az amerikai gazdaságot Trump

a pénteken ismertetett legfrissebb amerikai munkapiaci adatokat úgy értékelte, hogy a decemberi 4,7 százalékos munkanélküliségi ráta gyakorlatilag a teljes foglalkoztatottság állapotának elérését jelzi. Az állástalanok aránya emelkedett valamelyest a novemberben mért 4,6 százalékról, és a mezőgazdaságon kívüli szektorokban létrejött új munkahelyek száma is elmaradt a várakozástól, valószínűtlen azonban, hogy az amerikai munkanélküliségi ráta ezekről a szintekről jelentősebb mértékben tovább csökkenne - vélekedtek a CEBR londoni elemzői.A ház szerint az amerikai gazdaság kilátásai jó ideje nem voltak annyira bizonytalanok, mint most. Ennek elsődleges oka az, hogy nem ismert a hivatalba lépő új kormány majdani költségvetési politikája, ráadásul az amerikai jegybank feladatait ellátó Federal Reserve viselkedése is nehezen kiszámítható.A CEBR központi előrejelzési forgatókönyve mindazonáltal az, hogy Trump legalábbis részben végrehajtja kilátásba helyezett gazdaságélénkítő programját. A ház londoni elemzői szerint a jelenlegi teljes foglalkoztatottság környezetében egy ilyen költségvetési élénkítés azzal a következménnyel járhat, hogy az amerikai gazdaság rövid távon túlfűtötté válik, és ennek eredményeként az infláció a 2 százalékos célszintre gyorsul.A CEBR szerint mindez indokot adhat a Federal Reserve-nek két vagy három további kamatemelés végrehajtására.Más nagy londoni házak még agresszívabb amerikai monetáris szigorítást várnak. Aelőrejelzési összeállítása szerint a Trump-kormány gazdaságösztönző intézkedései 3 százalék fölé hajtják az idén a maginflációt a már most is csaknem teljes kapacitással működő amerikai gazdaságban.Ennek egyik következménye a ház prognózisa szerint az lesz, hogy a Fed 2017-ben és 2018-ban is négy-négy kamatemelést hajt végre, sokkal többet, mint amennyit a piac jelenleg áraz. Ezzel éles ellentétben az euróövezeti jegybank (EKB) és a Bank of Japan a belátható előrejelzési távlatban valószínűleg egyaránt folytatja mennyiségi enyhítési ciklusát.A legnagyobb gazdasági erőcentrumok e meredeken széttartó monetáris politikájának következményeként a Capital Economics előrejelzése szerint a dollár az idei év végére az 1:1-es árfolyamparitás alá, 0,95 dollár/euróra drágul.