Új európai krízis pattant ki

A kiváltó esemény

Csütörtökre megjött a keményebb német válasz

A külügyminiszter itt irányváltást ígért Törökországgal szemben, mert meglátása szerint az ankarai vezetés hátat fordít az európai értékeknek. A törekvéseket Angela Merkel is támogatja.

A tavalyi törökországi puccskísérlet és az arra adott ankarai válaszok miatt eddig sem volt felhőtlen a német-török viszony, azonban a jelek szerint egy keddi incidens új szinte emelte a diplomáciai válságot. Július 18-án ugyanis letartóztatták Isztambulban Peter Steudtner német emberi jogi aktivistát, öt társával együtt (köztük van az Amnesty International törökországi irodájának vezetője, Idil Eser is). A török hatóságok fegyveres terrorszervezet támogatása gyanújával indokolták a lépésüket.Angela Merkel német kancellár még kedden reagált a történtekre, követelve az érintett német állampolgár, Peter Steudtner szabadon engedését. "Határozott meggyőződésünk, hogy minden alapot nélkülözött az őrizetbe vétel. A német szövetségi kormány részéről mindent megteszünk, hogy a szabadon engedését elérjük" - tette hozzá Merkel. Ezt követően szerdán bekérették szerdán a német külügyminisztériumba Törökország berlini nagykövetét. A németek szerint "a hajánál fogva előrángatott indokokkal" tartóztatták le az aktivistákat.Nem kellett sokat várni a német kormány határozottabb fellépésére. Szerdára kiderült, hogy Sigmar Gabriel külügyminiszter csütörtökön megszakítva szabadságát visszatér Berlinbe. A német kormányzati válságtanácskozást követően Sigmar Gabriel csütörtökön állt a nagyközönség elé és ismertette Berlin álláspontját.

Recep Tayyip Erdogan és Angela Merkel a hamburgi G20 csúcstalálkozón július 7-én. Kép és címlapkép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

Németország eddig türelmes volt, de ez így nem mehet tovább

Felülvizsgálják a törökországi beruházásokhoz nyújtott állami garanciavállalások ügyét.

Senkinek sem lehet tanácsolni, hogy olyan országban fektesse be a pénzét, ahol "nincs jogbiztonság", ahol "teljesen ártatlan vállalatokat" a terrorizmus támogatásának gyanújába kevernek, és ahol "politikai okokból önkényes kisajátítással fenyegetnek".

Az Európai Beruházási Bank (EIB) és az európai uniós tagállami fejlesztési bankok beruházási hiteleinél is "nagyon oda kell figyelni, hogy mit lehet, és mit nem".

Természetesen azt a kérdést is érinti, hogy miként kellene eljárni Törökország uniós előcsatlakozási támogatásának ügyében. Ezzel a miniszter a 2014-2020-as ciklusban Törökországnak szánt 4,45 milliárd eurós uniós támogatásra utalt. Erről az uniós partnerekkel kezdeményeznek egyeztetést.

Közben a német külügyminisztérium frissítette a Törökországba utazóknak szóló információit, figyelmeztetett, hogy bárkit bármikor önkényesen megfoszthatnak szabadságától, ezért fokozott óvatosságra van szükség.

És ez még nem minden

Így reagáltak a törökök

- emelte ki.Az új irányvonal lehetséges elemei között említette az MTI beszámolója szerint:Steffen Seibert kormányszóvivő korábban azt is elmondta, hogy az EU-Törökország menekültügyi megállapodás keretében nyújtandó hárommilliárd eurós támogatás nem kérdőjelezhető meg, mert ezt a pénzt nem közvetlenül a török állam kapja.Közben egy újabb konfliktus is kezd körvonalazódni; a Die Zeit című hetilap a csütörtöki számában az előzetesen ismertetett részletek szerint azt írja, hogy Ankara átadott egy listát a szövetségi bűnügyi hivatalnak (BKA) mindazon német személyekről és vállalkozásokról, akik, illetve amelyek török megítélés szerint támogatják a tavalyi puccskísérletért felelősnek tartott Fetullah Gülen hitszónok mozgalmát.A listán szerepelnek óriásvállalatok,A BKA további felvilágosítást kért a török féltől, egyelőre nem kapott választ.Berlini kormányzati körökben abszurdnak és nevetségesnek nevezik Ankara "feketelistáját", de az érintett vállalkozásoknak támadhatnak kellemetlenségei az ügyből, akár bojkottot is hirdethetnek ellenük Törökországban - írta a Die Zeit.Ankara számára elfogadhatatlan, hogy Berlin egyebek mellett felülvizsgálná a törökországi beruházásokhoz nyújtott állami garanciavállalások ügyét - nyilatkozott Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő csütörtökön Ankarában az államfői palotában tartott sajtótájékoztatóján az MTI szerint.Szerinte Gabriel bejelentése belpolitikai motiváción alapul, a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás kampányának része. Kalin hangsúlyozta:Kalin hangsúlyozta: a szóban forgó emberi jogi aktivisták kétes tevékenységet végeztek, akikkel politikai felelőtlenség "egy kupacba sorolni"