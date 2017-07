Új kabinetfőnököt nevezett ki Donald Trump

Az elnök Twitteren jelentette be döntését. Bejegyzésében John Kellyt "nagyszerű amerikainak és nagyszerű vezetőnek" nevezte, leszögezve, hogy biztos benne, fantasztikus munkát végez majd a Fehér Házban is.Trump hat hónap után vált meg eddigi kabinetfőnöktől, Reince Priebustól. A 45 éves Priebus korábban a Republikánus Pártban dolgozott és Washingtonban soha nem tartották őt az elnök belső, bizalmas környezetéhez tartozónak. Twitter-bejegyzésében Trump Priebust "jó embernek" nevezte, aki "kiválóan szolgálta az országot" is, és akivel "nagy dolgokat" csináltak.Anthony Scaramucci, a múlt pénteken kinevezett új kommunikációs igazgató a héten nyilvánosan többször is megtámadta és trágár kifejezések kíséretében Priebust vádolta meg a Fehér Házból történt kiszivárogtatásokkal.