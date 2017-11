Újabb miniszterét veszítette el a brit kormányfő

Priti Patelt afrikai hivatalos útjáról rendelte haza Theresa May brit miniszterelnök. Patel szerda este Nairobiból repült vissza Londonba, a Heathrow repülőtérről egyenesen a Downing Streetre hajtatott, ahol a kormányfővel tartott félórás megbeszélése után bejelentette lemondását.Londoni politikai kommentátorok egybehangzó értékelései szerint Priti Patelt Theresa May szólította fel arra, hogy távozzon a nemzetközi fejlesztési tárca éléről.May egy héten belül a második magas rangú kabinettagtól kénytelen megválni. Éppen egy hete, múlt szerdán Sir Michael Fallon jelentette be lemondását a védelmi miniszteri tisztségről, miután sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy 15 évvel ezelőtt "nem helyénvaló módon" viselkedett egy újságírónővel.