Újabb kellemetlen meglepetés a hazai ipartól

Az év vége legalább nem sikerült rosszul a szektornak, hiszen decemberi leállásról szóló anekdotikus információk alapján akár egy visszaesés sem lett volna meglepetés, ehhez képest havi alapon 0,5%-kal bővülni tudott a szektor. Összességében azonban ez az eredmény sem jelent kitörést a stagnáló trendből, nyár eleje óta az iparban nincs igazán növekedés.

A decemberi adatok közül kiemelt figyelmet érdemelnek a rendelési mutatók. Több nagy gyár is egy tételben jelenti le a teljes termelési tervét a KSH-nak, így ilyenkor nagy számok eshetnek be az állományba. Most azonban nem estek. Az összes új rendelés 2%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, így a kiemelt ágazatok rendelésállománya mindössze 3,2%-os bővülést mutat. Ennél alacsonyabb dinamika utoljára 2010-ben jellemezte a szektort.

ha az év eleje sem hozott nagy rendelési számokat, akkor az év első felében lemondhatunk az ipar várva várt élénküléséről.

A végső verdikt kimondásával érdemes megvárni a januári számokat is, de annyit mindenképpen kimondhatunk: