Újabb lehetőségek nyílnak meg a külföldiek előtt Kínában

A kínai jegybank, a People's Bank of China (PBOC) kormányzója Csou Hsziu-csuan (Zhou Xiochuan) elmondta, hogy a pénzügyi szektorban például egyebek között a banki, biztosítási, befektetési banki, értékpapír kereskedelmi, fizetési szolgáltatási ágazatokat készülnek megnyitni külföldi befektetők előtt. Peking ennek érdekében már bilaterális tárgyalásokat folytat Japánnal, valamint európai és ázsiai országokkal és várja az új amerikai adminisztráció kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatos álláspontjának tisztázását.A jegybank kormányzója kiemelte, hogy a kínai gazdaságpolitika a gyors növekedési ütem támogatásáról már a szerkezetátalakításra helyezte át a hangsúlyt és arra számít, hogy a laza monetáris politikai irányvonal kifutásával más országok is a strukturális reformokra kezdenek összpontosítani. A PBOC a pénzpiaci spekulánsok kiszorítása és az eszközérték-buborékok megelőzése érdekében január óta már szigorítás felé hajló monetáris politikát követ - jegyezte meg.A kínai gazdasági reformok a központi kormány és a helyi kormányzatok közötti kapcsolatok áramvonalasítására is kiterjednek - mutatott rá a jegybank kormányzója, megjegyezve, hogy a különböző régiók egymástól messze eltérő gazdasági mutatókkal rendelkeznek. Egyes régiók például túlzottan el vannak adósodva, más régióknál viszont még van bőven lehetőség hitelfelvételre. A központi kormányzat GDP-arányos adóssága viszont nem tekinthető magasnak - mondta.