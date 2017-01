Üzen a milliárdos: a populizmus jelenti a legnagyobb fenyegetést az EU-ra

Ha Európa egészére tekintesz és azon gondolkodsz, hogy mi jelenti a legnagyobb fenyegetést az Európai Unióra, akkor nem a hitelválság jut eszedbe, nem is a monetáris politika, hanem a populizmus előretörése

- fogalmazott a milliárdos üzletember, Ray Dalio.Dalio szerint az elkövetkező időben egyre többet fogunk hallani a populista megmozdulásokról, a britek várható kilépése az EU-ból, Trump megválasztása vagy az olasz népszavazás is a populizmus előretörésének köszönhető. A Bridgewater alapítója most először gondolja úgy, hogy a politikának sokkal nagyobb befolyása lesz, mint a központi banki lépéseknek.A Davosban tartott World Economic Forumon Dalio kifejtette azt is, hogy a mai populizmus és az 1930-as évekbeli között sok a hasonlóság, az ilyen ideológiák előtörésének egyik fő oka a vagyonbeli különbségek növekedése.