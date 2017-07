Üzent a briteknek az EP: minden jogfosztó javaslatot megvétózunk

A Guy Verhofstadt, az EP Brexit-ügyi főtárgyalója által is aláírt állásfoglalás elfuseráltnak nevezi a június végén közzétett brit javaslatcsomagot, és vétót helyez kilátásba bármiféle olyan megállapodással kapcsolatban, amely a jelenleginél kevésbé kedvezményes elbánásban részesítené a külföldi EU-tagállamok Nagy-Britanniában élő állampolgárait. Mint írják, az Európai Parlament nem fog jóváhagyni olyan megállapodást, amely visszamenőleges hatállyal fosztaná meg a külföldi EU-polgárokat megszerzett jogosultságaiktól.A javaslatcsomag jelenlegi formájában például nem biztosítaná az uniós polgároknak a részvételi jogot a brit helyhatósági választásokon, bürokratikus akadályokat emelne megszerzett jogaik további érvényesítése elé, és nem egyértelmű az sem, hogy milyen jogosultságok illetnék meg a brit EU-tagság megszűnése után születendő gyermekeiket.Verhofstadt a BBC rádió hétfői politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette: a brit kormánynak a külföldi EU-állampolgárok jelenlegi jogosultságait kell a jövőben is garantálnia, ahelyett, hogy valamiféle új státust találna ki számukra. Itt arra utalt, hogy a brit kormány június 26-án ismertetett átfogó javaslatcsomagja alapján "letelepedett" státust kapnának azok a külföldi EU-állampolgárok, akik egy később meghatározandó határnapig legalább öt éve folyamatosan Nagy-Britanniában élnek. E jogi státus megalkotásáról a brit parlament hozna külön törvényt.Verhofstadt szerint azonban e javaslat másodosztályú állampolgárokká tenné a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-polgárokat, és a felhívást aláíró EP-frakciók nem is értik, hogy miért kell a jelenlegi jogosultságokat szűkíteni. Hozzátette: a Brexit-tárgyalássorozat végén az Európai Parlament mond majd igent vagy nemet a brit kilépés feltételeiről szóló megállapodásra, de "már most kijelenthetem, hogy nem fogunk igent mondani, ha az uniós állampolgárok jogosultságai csorbulnak".A brit kormány 22 oldalas javaslatcsomagja szerint azokat, akik a később kijelölendő határnapig már öt évet életvitelszerűen eltöltöttek Nagy-Britanniában, a "letelepedett" státus alapján ugyanolyan jogosultságok illetnék meg az egészségügyi ellátásában, az oktatásban, a szociális juttatásokban és a nyugellátásban, mint a brit állampolgárokat. Azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a határnap után érkeznek tartós letelepedés céljából Nagy-Britanniába, szintén maradhatnának legalább átmeneti ideig, és személyes körülményeiktől függően később ők is jogosulttá válhatnak az állandó letelepedésre, de az e csoportba tartozók már nem számíthatnak arra, hogy garantáltan megkapják a letelepült státust és az azzal járó jogosultságokat.Nagy-Britanniában becslések szerint 3,2 millió külföldi EU-állampolgár, a külföldi uniós országokban 1,2 millió brit állampolgár él.