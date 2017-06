Valami nagyon bizarr dolog történik a magyar iparban

Az ipari termelés fő adatai megegyeznek a múlt heti előzetes számokkal, ám részletes számokban vannak további érdekességek.

A szektor eladásai áprilisban is növekedtek, vagyis a vállalatok a készleteiket értékesítették. Bár ez érdekes ellentmondás, abból a szempontból érthető, hogy az elmúlt hónapok nagy termelési felfutása után belefér néhány ilyen hónap. A jelenség úgy is értelmezhető, hogy az ipari termékek iránti (export)kereslet továbbra is erős, és ez a konjunktúra szempontjából biztató.

Jóval rejtélyesebb, hogy mi történik az ipari rendelésállománnyal. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 8,0%-kal visszaesett 2016 azonos hónapjához képest. Az új exportrendelések 7,7, az új belföldi rendelések 9,3%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány 1,3%-kal elmaradt a 2016. áprilisitól. Utóbbi mutató 2010 óta először jelzett visszaesést.Mindez nem csak azért érdekes, mert a jövőt illetően elvileg jóval borúsabbá teszi a képet. Hanem azért is, mert az elmúlt hónapok rendelési számai már az év eleje óta mutatott nagy fellendülést sem jelezték előre. Vagyis úgy tűnik, hogy valami rejtélyes okból kifolyólag az ipar úgy is tud növekedni, hogy eközben a statisztika nem látja a kereslet növekedését. Így aztán a jövőt illetően abban bízhatunk, hogy ez az ellentmondás kitart, és az ipar teljesítményét az egekben járó (de amúgy a múltban nagyon kevés előrejelző erőt felmutató) beszerzési menedzser index határozza meg. Amennyiben nem ez történik, a váratlanul parádés évkezdet után lassulás jöhet a szektorban.