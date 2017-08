Van még nafta a szabadkereskedelemben

Az 1994-ben aláírt szabadkereskedelmi megállapodás újratárgyalásának első fordulója öt napig tartott és vasárnap zárult Washingtonban. A közös közlemény szerint az első fordulóban napirendre került javaslatok "mélysége és nagy száma" arra utal, hogy mindhárom ország szeretne "gyorsan" és új, "nagyra hivatott" megállapodásra jutni.Donald Trump amerikai elnök már a tavalyi választási kampányában, majd elnökké választása után is azt hangoztatta, hogy a NAFTA-t újra kell tárgyalni, mert kedvezőtlen az amerikai érdekek számára, s ha nem sikerülne az újratárgyalás, akkor Washington fel is mondja a megállapodást.Robert Lighthizer, az amerikai küldöttség vezetője szerdán - a megbeszélések első napján - jelezte, hogy az amerikai kormányzat nem akarja mindenáron felmondani a szerződést, deLighthizer elsősorban Ildefonso Guajardo Villarreal mexikói gazdasági miniszternek, a mexikói tárgyalóküldöttség vezetőjének címezte ezt. Az Egyesült Államoknak ugyanis a NAFTA 1994-es aláírása óta 1,6 milliárd dollárra duzzadt a kereskedelmi deficitje Mexikóval szemben, és érzékenyen érinti az amerikai gazdaságot az is, hogy sok vállalat az alacsony bérköltségek miatt kiszervezte a munkahelyeit. A kanadai küldöttség vezetője, Chrystia Freeland külügyminiszter "történelminek" nevezte a tárgyalásokat.A tárgyalások második fordulóját Mexikóban tartják, és szeptember végére Kanadában tervezik a harmadik fordulót.