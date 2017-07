Váratlan helyen érik az újabb kormányválság Európában

Nem fogom Svédországot politikai válságba taszítani

A svéd kormány azért van bajban, mert eleve kisebbségben kormányoznak, vagyis a parlamentben az ellenzéknek van többsége. Ez nem is lenne önmagában baj, azonban néhány napja kirobbant egy informatikai botrány, amiben három miniszter is érintett.A botrány lényege, hogy. A nem svéd alkalmazottak, holott az információk között akadnak érzékeny adatok is. A külföldi - többek közt cseh és román - informatikai szakemberek hozzáférhetnek például jogosítványok, járművek adataihoz, olyan személyekről szóló információkhoz, akik személyazonossága védett. A hivatal vezetőjét januárban már menesztették, és megbüntették bizalmas információk szabálytalan kezelése címén."Több miniszter semmibe vette kötelességét, ami nem maradhat következmények nélkül" - mondta még szerdán sajtótájékoztatón Annie Loof, az ellenzéki jobbközép négypárti szövetség vezetője. A svéd ellenzék azért is bírálja a kormányt, amiért nem adott tájékoztatást a történtekről, holott két miniszter is - a belügyi és a védelmi tárca vezetője - már 2016 elején tudott az esetről. A két miniszter ugyancsak elmulasztotta tájékoztatni a miniszterelnököt, Stefan Löfvent, aki azt állítja, hogy csak egy évvel később, idén januárban jutott tudomására a dolog. A két említett tárca vezetőjén kívül az ellenzék az infrastruktúráért felelős miniszter lemondását is követeli azzal érvelve, hogy nem felügyelte kellően a Nemzeti Szállítmányozási Hivatalt.Löfven csütörtökre rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, előzetesen sokan arra számítottak, hogy bejelenti lemondását és előrehozott választásokat kell kiírni a 2018-re tervezett voksolás helyett. Azonban a kormányfő végül két érintett miniszterét bocsátotta el. A védelmi tárca vezetője a helyén maradhat, a belügyi és az infrastrukturális tárca vezetője viszont távozik. Löfven egyben bírálta az ellenzéket, amiért nem várták meg a parlamenti vizsgálat eredményét a miniszterek elleni bizalmatlansági indítvány benyújtásával.- indokolta döntését a politikus.A kérdés már csak az, hogy az ellenzék beéri-e ennyivel, vagy továbbra is megpróbálja kikényszeríteni a kormányfő távozását.