Váratlanul visszavonulhat a New York-i Fed elnöke

William Dudley 2009 óta vezeti a New York-i Fedet, ha elfogadják visszavonulási tervét, akkor 2018 tavaszán állhat fel az elnöki székből. A mandátuma 2019 januárjáig szólna, az új elnök keresésére már felállt egy bizottság.Dudley 2009-ben, vagyis akkor kezdte meg elnökségét, amikor a pénzügyi rendszert a II. Világháború óta legkeményebben érintő válság tombolt. Elnöksége alatt a New York-i Fed volt a fő felelőse a jegybanki eszközvásárlási program levezénylésének, majd a 4,5 milliárd dollárosra duzzasztott jegybankmérleg fokozatos leépítését menedzselték.Dudley kollégáinak leszögezte:korai tváozásának nincs köze Donald Trump múlt heti döntéséhez, vagyis hogy a Fed kormányzó elnökének Jerome Powellt nevezte meg.Ugyanakkor Trump döntésével annak a Janet Yellennek nem hosszabbította meg ciklusát, akivel Dudley maga is szoros munkakapcsolatban volt. A Fed hivatalos képviselői nem erősítették meg az értesülést.