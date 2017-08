Váratlanul elbukta Magyarország az óriási elszámolási csatát - Egy hajszálon múlt a győzelem

Itt a legújabb határozat

25 válaszadó osztotta az Eurostat álláspontját, miszerint az Eximbankot az államháztartási körön belül kell elszámolni, 24-en értettek egyet a magyar fél véleményével és 6-an tartózkodtak.

Mit mondanak erre az érintettek?

a CMFB egy konzultatív testület és a meglátása megegyezik az Eurostat tavaly kiadott véleményével.

Mi lehet a következő lépés?

Összességében azt mondhatjuk, hogy az Eximbank elszámolásának ügyében a friss döntés fényében a magyar álláspont került komoly buktatóval szembe. A tét azonban nem kicsi. Egyrészt ugyanis ha az Eximbankot valóban az államháztartáson belül számolnák el a magyar hatóságok, akkor ennek következtében szintet ugrana az államadósság. Másrészt pedig nemzetközi következménye is lehet az ügynek, a hasonló tevékenységet végző bankkal rendelkező országok is hasonló vizsgálódásra számíthatnak és akár sorozatos átsorolásokra, ami az egész Európai Unió és az euróvezet adósságmutatóját ronthatja.

Magyarország számára fontos véleményt hozott nyilvánosságra a napokban a CMFB (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics), a statisztikai elszámolási viták kezelésében illetékes bizottság.Az ügy előzménye, hogy a magyar statisztikai hatóságok, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank eligazítást kértek az Eximbank elszámolásának ügyében azok után, hogy az Eurostat szerint az államháztartáson belül kell elszámolni a pénzintézetet (azóta többször is fenntartotta jelzését az Eurostat a magyar adatok esetében). Ezért a CMFB elnöke június 8-án azt kérte a bizottság tagjaitól, hogy az írásbeli konzultáció keretein belül döntsék el, az Eximbankot az államháztartáson belül vagy kívül számolnák el. Az ügyben a CMFB 55 tagja fejtette ki a véleményét és tette le a voksát az egyik vagy másik álláspont mellett: 27 nemzeti statisztikai hivatal, 26 központi bank, az Eurostat és az EKB statisztikai igazgatósága képviselteti magát 1-1 "szavazattal". (A testületben egyébként minden tagország statisztikai hivatala és jegybankja képviselteti magát, az Eurostattal és az EKB-val együtt, így összesen 58 tagja van.)A tagoknak július 3-ig kellett visszaküldeniük álláspontjukat. A CMFB most nyilvánosságra került határozatából kiderül:Ez alapján kijelenthetjük, hogy csupán egyetlen szavazattal bukott el Magyarország álláspontja. A rendkívül kiélezett "szavazás" eredménye azért is érdekes, mert a magyar vélemény úgy került kisebbségbe a CMFB tagjai körében, hogy a júniusi írásbeli konzultációt megelőzően a bizottság szakértői munkacsoportja részletesen, közel fél éven át tartó vizsgálata során körbejárta az Eximbank elszámolásának ügyét. Ebben pedig egyik ajánlásában a magyar álláspontot hozta ki győztesen, vagyis azt javasolta, hogy az Eximbankot nem az államháztartáson belül kell elszámolni ( júniusi cikkünkben ez alapján azt vetítettük előre, hogy a magyar álláspont kerül fölénybe). Mindezen előzmények fényében volt váratlan a CMFB most megjelent döntése.A KSH véleménye szerint azért is érdekes a konzultáció eredménye, mivel a CMFB munkacsoportja alaposan megvizsgálta a bonyolult kérdést, több fordulón át egyeztetett az érintettekkel, és ezek alapján hozta meg megalapozott ajánlásait. Ehhez képest viszont az írásbeli konzultáció nem alkalmas arra, hogy megalapozott döntés szülessen, mivel a véleménynyilvánítók nem tudnak elmerülni a vizsgált kérdés részleteiben. A magyar statisztikai hatóság szerint az írásbeli konzultáció szoros eredménye és a vele homlokegyenest ellentétben álló szakértői vélemény nem teremtett egyértelmű helyzetet a bank besorolásával kapcsolatban, a hivatalos válasz kialakítása folyamatban van.Az Eximbank elszámolási ügyét vizsgáló munkacsoport a jelentésében távolba mutató kérdésekre is ajánlásokat adott, szintén a magyar fél kezdeményezésére. Ebben pedig többek között megállapították a munkacsoport szakértői, hogy az EDP jelentés összeállítását segítő módszertani kézikönyv (MGDD), ami alapján meghatározzák a foglyul ejtett pénzügyi közvetítő ismertetőjegyeit, ellentmondásban van az ESA2010 nemzeti számlák rendszerével, ezért ezt az ügyet általánosságban érdemes vizsgálni a jövőben.Úgy tudjuk egyébként, hogy a munkacsoport legutolsó javaslata az volt a magyar hatóságok felé, hogy az Eximbank bizonyos tranzakcióit sorolják át (rerouting) az államháztartási körön belülre. Ez a megoldás azonban jelentős feladatok elé állítaná az EU statisztikai hivatalát, mivel az összes tagállam mindegyik exporttámogatást végző állami pénzintézetének tranzakcióját ellenőriznie kellene. Az Eurostat rendkívül szigorúan értelmezi a kézikönyvben megfogalmazottakat és ragaszkodik álláspontjához, és így őrködik az államháztartási adatok hitelessége felett.A CMFB most közzétett véleménye kapcsán megkerestük az Eurostatot is, ahonnan azt a rövid választ kaptuk, hogyAhogyan azt az Eurostat is kiemeli,Az Eurostat most kényelmes és elégedett helyzetben van. Könnyen előfordulhat azonban, hogy a magyar hatóságok a rendkívül szoros "szavazás" útján létrejött végeredményt nem alkalmazzák, vagyis a következő adatközléskor sem sorolják át az Eximbankot az államháztartáson belülre.Az biztos, hogy ebben az esetben az Eurostat fent fogja tartani a magyar államháztartási adatokra korábban megfogalmazott fenntartásait (reservations).és közli az általa kalkulált magyar államháztartási adatokat (ilyen eddig csak egyszer fordult elő az egész Európai Unió történetében, Nagy-Britannia esetében).Egy olyan forgatókönyv esetén, amikor az Eurostat továbblépteti az ügyet, akkor nem kizárt, hogyKérdéses azonban, hogy a bíróság napirendjére veszi a kérdést, mivel nehezen bizonyítható, hogy egy ilyen döntés, átsorolás esetén kár éri az érintett felet.A CMFB tagjai ugyanis a közeljövőben napirendre vehetik a munkacsoport többi ajánlását is és megvizsgálhatják a módszertani kézikönyv és az ESA-szabályok kapcsolatát. Ez pedig az Eurostat későbbi vizsgálódásai szempontjából is iránymutató lehet. Ha ugyanis a CMFB arra a következtetésre jut a következő írásbeli konzultáció alkalmával, hogy a módszertani kézikönyv foglyul ejtett pénzügyi vállalkozásra vonatkozó fogalma nem helyes, ami alapján tulajdonképpen az exporttámogató intézményeket besorolják az államháztartáson belülre, akkor az Eurostat arra is rákényszerülhet, hogy magától sorolja vissza államháztartáson kívülre a már besorolt intézményeket (akár például az Eximbankot). Itt érdemes azt is felidézni, hogy az Eurostat az elmúlt években már lefolytatta néhány tagállamban az export-import bankok besorolását és többségében az államháztartási körön belülre kerültek ezek az intézmények.