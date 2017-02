Varga: a kormány nem szeretné, ha megkötnék a kezét

17 éve a legkedvezőbb adat

Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy biztatóak a kilátások, stabil a költségvetés az első hónap számai alapján. Bár messzemenő következtetést még korai levonni - kezdte Varga Mihály.A többlet januárban 123,4 milliárd forint volt a költségvetés többlete.Azért mondok 17 évet, mert a kollégák 2000-ig keresték vissza. De 1990 óta is biztosan a legjobb januári adat - értékelte az adatot a miniszter.A központi költségvetés önmagábantudott elérni, mint tavaly januárban. A 2016 novemberi adócsökkentési és béremelési megállapodás hatásának megvan a pénzügyi fedezete - hangsúlyozta. A bevételi oldalt is részletezte Varga Mihály:4 fontosabb idei intézkedést sorolt fel:Az látszik, hogy anagyobb ütemet értek el, mint tavaly. Itt 5,2 milliárd forintos többletkiadás történt, ami 16%-kal több, mint tavaly.45 milliárd forintot tettek ki - részletezte Varga, aki azt is megjegyezte, hogy a DKJ-k hozama legutóbb 0,07%-ot tett ki, ami példátlan. Vagyis a magyar állam olcsóbban tudja finanszírozni magát, mint tavaly - mondta.A 2018-as költségvetéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy tavasszal szeretnénk benyújtani a tervezetet - mondta. Most februárban a kollégák már elkezdték ennek az előkészítését.A Portfolio azon kérdésére, hogy a garantált bérminimum és minimálbér-emelés mit okoz az állami szférában és ennek költségvetési hatása benne volt-e a 2017-es büdzsében, Varga Mihály úgy válaszolt:Az önkormányzatok esetében a béremelés hatásának fedezetére elég lesz a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék, az önkormányzatok miatt ezért nem kell hozzányúlni a költségvetéshez - mondta.Az állami vállalatok és költségvetési intézmények esetében végig kell futtatni a számokat, a szociális ágazatban dolgozók 90%-át érintik a kötelező béremelések, és itt szükség van pótlólagos intézkedésekre. Az első három hónapban a kincstár egy megemelt utalással biztosítja a bérek fedezetét, éves fedezetből finanszírozzuk elő. Ha szükséges, március utána költségvetés módosításával a plusz fedezet rendelkezésre fog állni - magyarázta.Később egy kérdésre válaszolva azt is kifejtette, hogy a közfoglalkoztatottak átterelésére szánt idei 40 milliárd forintos programra lesz fedezet, várhatóan az idei évi 325 milliárd forintos közfoglalkoztatotti kiadási előirányzat terhére.Arra a kérdésre, hogy hogyan kommentálja az MNB szakértőinek cikkét, miszerint idén nincs szükség devizakötvény kibocsátására, Varga Mihály úgy felelt: van elfogadott finanszírozási tervünk, 1 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátást tervezünk.Rugalmas finanszírozást tervezünk az idei évre is, az eszközt tegyük el talonba - tette hozzá.Varga Mihály arra a jegybanki cikkre reagált, melyben az MNB szakértői úgy vélekedtek, hogy az idén sincs szükség piaci devizakötvény kibocsátására. Indoklásuk szerint nemzetközi összevetésben az elmúlt évek dinamikus csökkenése ellenére is magas hazánkban a költségvetés devizaadósságának aránya, ezért fontos annak további mérséklése.A miniszter egyébként már egy tegnapi nyilatkozatában jelezte , hogy "nem lenne okos dolog", ha nem élne az ország egy kedvező külpiaci devizakötvény-értékesítési lehetőséggel.A paksi hitelszerződéssel kapcsolatban kijelentette: a magyar költségvetés nincs abban a helyzetben, hogy ne tudnánk a hitelszerződés magyar lábát finanszírozni. Nem készülünk a hitelszerződés módosítására - húzta alá.Úgy vélekedett, hogy más piaci forrásokból nem feltétlenül lehetne kedvezőbben megkötni a 21 éves futamidejű devizaforrást.Az államháztartás központi alrendszere egyébként 2017 januárjában 123,4 milliárd forint többlettel zárt, amire a korábbi évek januárjaiban soha nem volt példa.Az előzetes adatokról itt írtunk részletesen: