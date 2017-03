Varga Mihály az IMF-fel találkozott

A találkozósorozat keretén belül a mai napon Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is fogadta a küldöttséget, hogy közösen értékeljék az utóbbi egy év magyar gazdaságpolitikai eredményeit, a 2017 2018. évekre várható makrogazdasági fejleményeket, az államháztartás általános helyzetét, valamint a világgazdasági, régiós és hazai gazdaság- és pénzügypolitikai kilátásokat.A delegáció tagjai látogatásuk során találkoznak többek között az NGM és az MNB illetékeseivel, valamint az állami és a pénzügyi szektor egyéb szereplővel is. Az IMF szakértői a következő két hónapban készítik el a mintegy kéthetes látogatás tapasztalatait is felhasználó részletes jelentésüket, amit az IMF Igazgatótanácsa is megtárgyal majd.