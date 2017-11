Hétfőtől jön a káosz a budapesti közlekedésben

A projektindító rendezvényen Tarlós István elmondta: az északi szakasz felújítása mellett elkezdődik a teljes alagút korszerűsítése, amely várhatóan 2020 végéig tarthat.A felújítás ideje alatt a metró hétköznap este fél kilencig csak Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik, esténként és hétvégenként a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat.Az északi szakaszon megújul az Újpest-központ, az Újpest-városkapu, a Gyöngyösi utca, a Forgách utca, az Árpád híd és a Dózsa György út metróállomás. Mint mondta, a 3-as metróvonal felújítása a főváros legjelentősebb közlekedési projektje, de országos szinten is kiemelkedő beruházás. A 3-as metró Magyarország legnagyobb forgalmát lebonyolító vasúti rendszere: munkanapokon körülbelül 520-540 ezer utast szállít, többet, mint a teljes országos vasúti hálózat. A 17,3 kilométer hosszú metróvonalon húsz állomás van.Tarlós István kijelentette, a metró felújítását nem lehet "észrevétlenül" lebonyolítani: az adott szakaszon és "hatásterében közlekedési fennakadásokra lehet számítani"."Ha semmilyen nehézséggel nem kellene megküzdeni, és nem okozna semmi kényelmetlenséget ez az építési munka az utazóközönség számára, az nem kevesebbet bizonyítana, mint hogy a 3-as metró teljesen felesleges" - fogalmazott a főpolgármester. Kiemelte: a projekt átfogó célja a metró infrastruktúrájának a mai kor színvonalának megfelelő korszerűsítése, valamint az üzem- és forgalombiztonság növelése.Az északi szakaszon a felújítás ideje alatt kizárólag csak a legkorszerűbb alacsonypadlós csuklós buszok közlekednek majd. A metrópótlás ideje alatt a megszokottnál 90-nel több busz közlekedik majd a fővárosban, ezek közül mintegy 60 a metrópótló vonalon jár majd - közölte Tarlós István. Elmondta, a pótlóbuszok a rendelkezésre álló kapacitás maximális kihasználásával csúcsidőben átlagosan 45 másodpercenként indulnak majd. "Csacsiságnak" nevezte több buszt követelni, azt mondta: hiába lenne több pótlóbusz, 45 másodpercnél kevesebb idő alatt fizikailag nem működne a lebonyolítás.Közölte, a metró maximális kapacitással óránként akár negyvenezer utast is tud szállítani, busszal - "a fizikai határok feszegetése mellett" - ennek a körülbelül hatvan-hetven százalékát lehet kiváltani. További húsz százalékot a BKV különböző villamosvonalakkal válthat ki, a maradék 10-20 százalék alternatív elkerülő útvonalak segítéségével bonyolítható le.Tarlós István rámutatott arra is: a jelenlegi városvezetésnek nem hét, hanem szűk két éve volt a metróvonal felújításának elkezdésére, ugyanis 2015 nyarán vette át az Orbán-kormány a BKV "óriási működési" adósságállományát, amely teljes mértékben 2010 előtt halmozódott fel, és még 2015-ben is több mint 50 milliárd forint volt. Amíg ez az adósságállomány fennállt, addig bármilyen kötelezettségvállalás - akár a tervezés is - fedezet nélküli kötelezettségvállalás lett volna - mondta, hozzátéve: a szerelvények felújítása már egy éve folyamatban van.A főpolgármester szólt arról, hogy a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkálatok 2016 novemberében megindultak már, és mára lényegében befejeződtek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közreműködésével nemcsak a buszpótlás megszervezett, hanem "kiváltó alternatív" útvonalakat is meghatároztak. Emlékeztetett arra, hogy szeptember 4-én írták alá a metróvonal északi szakaszának megállóira és az alagút felújítására vonatkozó vállalkozói szerződéseket. Az állomások felújítására vonatkozó szerződés értéke 24,1 milliárd forint, az alagúti munkákra vonatkozó értéke 47,8 milliárd forint.Tarlós István közölte azt is, hogy az utazóközönségnek készült a korszerűsítésről egy részletes tájékoztató füzet, amely tartalmazza az átmeneti közlekedési lehetőségeket is. A 3-as metró felújítandó szerelvényeiről szólva a főpolgármester elmondta: mostanáig 17 felújított szerelvény érkezett vissza, ezek közül 15 napi rendszerességgel részt vesz az utasforgalom lebonyolításában. A 18. felújított szerelvény várhatóan csütörtökön, a 19. november 9-én érkezhet meg Magyarországra.Tarlós István kitért arra is, hogy sokszor példaként hozzák fel a 2-es metró felújítását, de az "műszakilag csonka felújítás volt", öt évig tartott, csak nyáron dolgoztak, és a 2-es metróvonal majdnem csak fele olyan hosszú, mint a 3-as. A szerelvényeket nem is biztosították, azokat a 2010 után városvezetésnek kellett a rossz szerződéseket korrigálva biztosítani - mondta.Azokra a felvetésekre reagálva, hogy miért nem a veszélyesebb középső szakasszal kezdik a felújítást, Tarlós István közölte: nem azért lenne még ésszerűbb itt kezdeni a felújítást, mert ez a legrosszabb állapotú szakasz, hanem, mert "havária helyzet" esetén ezen a szakaszon a legbonyolultabb a mentés, mert ez van a legmélyebben.Mint kifejtette, azért kezdik a felújítást az északi szakasszal és az alagúttal, mert ezekre érkeztek "alátámasztható árajánlatok", és így az egész vonalra vonatkozó beruházás előbb fejeződik be, mintha nem csinálnának semmit. A metróvonal további szakaszainak a felújítására új közbeszerzés indul - közölte Tarlós István.Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója elmondta, a felújított szerelvények csaknem fele már itt van Magyarországon. Közölte azt is, csütörtök délelőtt azért nem járt egy szakaszon a 2-es metró, mert egy Alstom-szerelvény elromlott, elakadt az alagútban.