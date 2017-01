Végre egy kínai vezető is elismerte: hamisítják a gazdasági adatokat

2011 és 2014 között mesterségesen felfelé módosították GDP-adataikat

A vezetők állítják elő a számokat, és a számok állítják elő a vezetőket

A kínai gazdaság 6,7%-kal nőtt a harmadik negyedévben, csakúgy, mint az előző kettőben - mutatják a hivatalos adatok. A negyedik negyedévi statisztika pénteki közzététele előtt is szinte biztosnak tűnik, hogy teljesül a kommunista vezetés 6,5%-os célja az év egészére.Ebbe a csodaszép képbe rondított most bele (angolos írásmóddal) Chen Qiufa, az észak-keleti Liaoning tartomány kormányzója, aki kedden közzétett éves munkariportjában elismerte:A jelentős részben acéltermelésből élő tartomány vezetőjének közlését az állami People's Daily lap ismertette a Quartz szerint.Ez az első eset, hogy a kínai vezetés - ha nem is a legmagasabb szinten - nyilvánosan elismeri a gazdasági adatok meghamisítását. A People's Daily szerint a költségvetési bevételekről szóló adatokat legalább 20%-kal felfelé módosították a valósásághoz képest, és "más gazdasági adatokba" is belenyúltak.Liaoning volt egyébként az egyetlen tartomány, amely 2016-ban recesszióba került még a hivatalos adatok szerint is, az év első három negyedében 2,2%-kal csökkent a GDP a nehézipar teljesítményének súlyos hanyatlása - de talán még inkább a statisztikahamisítás megszüntetése vagy korlátozása - miatt.Chen szerint a tartomány korábbi vezetése egyébként nemcsak adatot hamisított, de jócskán el is tért attól a gazdaságpolitikától, amit a központi kormányzat és a párt pragmatikus irányvonala kijelölt.- utalt emellett arra, hogy a számok kozmetikázásával bizony a kínai állami hierarchiában is feljebb lehet jutni. Hogy ezért mit fog kapni, egyelőre nem tudni.