Visszaesik a magyar autógyártás?

akár fél százalékponttal is lejjebb húzhatja a GDP-növekedést.

Múlt év végén úgy döntött az Európai Bizottság, hogy egy évvel előbbre hozza a valós vezetés közbeni új mérési eljárásra vonatkozó szabályokat, vagyis azt, hogy a járművek károsanyag-kibocsátását forgalmi körülmények között kell tesztelni.A teljesen új, eddig nem alkalmazott RDE (Real Driving Emission) vizsgálat szigorújóváhagyási követelmény, amelynek bevezetése hosszú távon hozzájárul alevegőminőségi célok teljesítéséhez, az autógyártókra viszont az átállás időszakábanjelentős terhet ró.Az iparági szereplők becslése szerint- áll Fónagy írásbeli válaszában, melyet Sallai R. Benedek, LMP-s országgyűlési képviselő kérdésére adott. Eszerint az idei autógyártás egyáltalán nem biztos, hogy a tavalyi gyengébb év után újra magára talál.A nagy autógyáraink GDP-hez történő hozzájárulása hozzávetőleg 4% lehet (az ipari volumenben betöltött egyharmados súly alapján ez meglepő lehet, de az ágazatnak alacsony a hazai hozzáadott értéke), ez alapján egy éves átlagos 15%-os visszaesésA pontos hatást természetesen részletesebb adatokból tudnánk csak számolni, egyelőre az sem világos, hogy a 15%-os termeléskiesés milyen időszakra, milyen bázisra vonatkozik, csak az idei évet érinti-e, vagy a következőt is stb. A szigorúbb ellenőrzési szabályok várhatóan májustól lépnek életbe.Ezzel a hatással bizonyára az elemzők sem számoltak még, tehát új elem az idei növekedési kilátások értékelésében. Mindeddig a járműgyártó ágazattal kapcsolatos általános vélemény az volt, hogy az új modellek termelésére való idei átállás hoz annyi frissítést a gyárakba, hogy a tavalyi pangás után újra érdemi növekedési hozzájárulása legyen az ipari teljesítménynövekedéshez.A képhez tartozik, hogy eredetileg is az idén tervezték bevezetni a szigorúbb szabályokat, de aztán az új vizsgálati eljárásnak való megfelelés határidejét — a már korábban típusjóváhagyást kapott gépkocsik esetében — a Technical Committee Motor Vehicle az eredetileg tervezettnél egy évvel későbbre halasztotta. A dízelbotrányok is hatással lehettek arra, hogy végül decemberben a TCMV visszatért az eredeti bevezetési dátumhoz.Az írásbeli kérdés egyébként arra vonatkozott, hogy miért szavazott Magyarország képviselője a határidő előrehozása ellen. A kormány nyilván a hazai gazdaságban jelentős szerepet betöltő autógyárak szempontjaira hivatkozott, illetve arra, hogy idehaza kicsi a lépés környezetkímélő hatása.A rendelkezésre álló adatok szerint 2015-ben a szabályozás által érintett Euro6 benzines gépkocsik a közúti közlekedés éves összes részecske-kibocsátásának a 0,045 százalékáért voltak felelősek. A hazai új autó eladásokat figyelembe véve nagyságrendileg ennek megfelelő mértékű csökkenést eredményez majd az új szabályozás bevezetése Magyarországon, míg a másik oldalon jelentős termeléskieséssel kell számolni.