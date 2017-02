Yellen: nem kellene sokáig várni a kamatemeléssel

Az előzetesen kiadott beszédben Yellen amellett, hogy a kamatemelések szükségességét emelte ki, továbbra is óvatosságra intett: hangsúlyozta, hogy a szigorítás csak fokozatos lehet a következő hónapokban. Mint ismert, a Fed a jelenlegi kamatemelési ciklusban másodszor emelte meg 25 bázisponttal az alapkamatot decemberben egy év után, így most 50-75 bázisponton áll a kamatszint. A szakértők most arra számítanak, hogy legközelebb júniusban jöhet szigorítás, de ezen akár a mai meghallgatás is változtathat, Yellen szavaiból akár egy márciusi lépés is kiolvasható. Ezzel kapcsolatban konkrétumokat nem árult el a Fed elnöke beszédében, úgy fogalmazott, hogy "a következő üléseken" emelhetik tovább a kamatszintet.Yellen szerint azért nem lenne okos döntés túl sokáig várni a fokozatos kamatemeléssel, mert az azt is jelenthetné, hogy a kelleténél gyorsabb ütemben kellene szigorítani. Ez pedig a pénzügyi piacok stabilitását kockáztatja, illetve azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a gazdaság visszacsúszik a recesszióba.A Fed elnöke beszédében kiemelte, hogy a költségvetési politika komoly bizonytalanságot jelent az amerikai gazdaságra, hiszen egyelőre azt tudni, hogy Donald Trump frissen beiktatott elnök adócsökkentést és bürokráciacsökkentést ígért, de ezeknek részletei egyelőre nem ismertek.A kamat mellett a következő időszak fontos kérdése a Fed mérlegének leépítése lesz. Yellen kedden arról beszélt, hogy ő személy szerint továbbra is azt támogatja, hogy első körben az állampapírok, nem pedig a jelzáloglevelek állományának csökkentésén keresztül kellene leépíteni a mérleget. Ugyanakkor hozzátette, hogy a jegybank továbbra is kivár majd ezzel a döntéssel addig, amíg nem indul el tartósan a kamatszint normalizálódása.