Zöld utat kapott a "cseh Trump", hogy kormányt alakítson

Nagyon örülök, hogy megtehettem ezt az első lépést a stabil és sikeres kormány megalakításához.

Andrej Babist én semmi ilyesmivel nem kívánom korlátozni.

miután parlamenti pártokkal a múlt héten lefolytatott előzetes tárgyalásokon az esetleges koalíciót az ANO-val mindenki elutasította, úgy döntött, hogy kisebbségi kormányt alakítana, amelyben mozgalma képviselői és szakemberek kapnának miniszteri tisztségeket.

- mondta Zeman újságíróknak azt követően, hogy Babisnak átadta a megbízatást tartalmazó dokumentumot.Bár a hatályos cseh alkotmány ezt a megbízatási formát konkrétan nem ismeri, a korábbi parlamenti választások után már a kilencvenes évektől kezdve többször is alkalmazták. E hagyományok szerint ez az első, informális lépés ahhoz, hogy a választásokon győztes politikai erő elnökét az államfő kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg. Erre általában az új képviselőház megalakulása után kerül sor. Zeman az új képviselőház alakuló ülését november 20-ra hívta össze.Milos Zeman emlékeztetett arra, hogy elődei ezt a megbízatást általában bizonyos feltételekkel adták meg a választási győztesnek. Václav Klaus például azt szabta meg, hogy a jelölt hozza el neki a 200 tagú képviselőház 101 képviselőjének a támogatását bizonyító aláírásokat.- szögezte le az államfő. Indokait négy pontban fogalmazta meg: az ANO magasan győzött a választásokon, Babis sikeres vállalkozó, aki Csehországban fizet adót, sikeres politikai mozgalmat alakított és sikeres pénzügyminiszter volt.Zeman megerősítette: az első és a második kormányalakítási kísérlettel Babist fogja megbízni minden feltétel nélkül. Hozzátette: Babist először a képviselőház megalakulása és a Bohuslav Sobotka kormány lemondása után nevezi ki miniszterelnöknek. A harmadik jelölés joga a képviselőház elnökéé, ennek megválasztása ezért olyan fontos.. Kalousek javaslatát néhány más párt is azonnal elutasította.Andrej Babis elmondta:Ez a kisebbségi kormány programjában más pártok programjának egyes fontos elemeit is felvállalná. "Bízom abban a kormány programja a képviselőházat is meggyőzi" - jelentette ki Babis. "Csehországnak szüksége van arra, hogy gyorsan megalakuljon a képviselőház, és felálljon a kormány" - szögezte le Babis. Megjegyezte, hogy az új kormányt karácsonyig szeretné felállítani és bizalmat kérni számára a parlamentben. Szerinte jelenleg minden nyitott, és a személyi kérdésekről még nem érdemes beszélni.