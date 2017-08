Brutális összegből újul meg a budapesti állatkert

Az áfával együtt kicsit több mint 41,5 milliárd forintból a tervek szerint az egykori Vidám Park területén a pannon ősvadon élővilágát elevenítik majd meg. A 2020-ra elkészülő parkról az állatkert saját honlapján azt írja, hogy a létesítmény valójában egy komplex állatkerti bemutató lesz, egyszerre szórakoztató és oktató elemekkel.Jórészt egzotikus állatokat mutat majd be az öthektáros park, főként olyanokat, amelyek helyhiány miatt már kiszorultak vagy kiszorulnának, esetleg soha nem is lehettek az állatkertben.A park központi eleme egy 17 ezer négyzetméteres csarnok lesz, ahol szubtrópusi klímában élő állatok és növények kapnak majd helyet. Ugyanakkor a Pannon Park projekt keretében nem csak az állatkert látogatótere bővül számottevően, egy parkolót is kap a létesítmény.A kormány arról is döntött, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan 2,2 milliárd forintból Hermina Garázs néven az állatkertet, valamint a Városligetet kiszolgáló, közforgalmú garázs is épül. Ez utóbbi némileg a park előtt, már 2019 végére elkészülhet, ha sikerül betartani az ütemtervet.