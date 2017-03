Dübörögnek a lakásépítések: indul a hajsza a legjobb otthonokért

Tavaly mintegy 10 ezer új lakás épült, 31 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések száma pedig meghaladta a 30 ezret. Az alacsony hitelkamatok, a CSOK és a lakásépítés áfájának csökkentése miatt az ingatlanfejlesztők is egyre optimistábbak. Ezek hatására számos új projekt indult és indul be, ami azt jelenti, hogy igazi lakásépítési boomról beszélhetünk most Magyarországon.Ez a felfokozott lakáspiaci helyzet hívta életre. A Portfolio Csoport által szervezett LAKÁS 2017 kiállításon március 24 és 26 között a Millenárison 70-nél is több kiállítóval találkozhatnak a látogatók, köztük a legnagyobb fejlesztőkkel, mint az OTP Ingatlan, a Cordia, a Budapart, a Sasad és még sokan mások. A megfizethető kategóriába tartozó lakásprojektek gazdái is jelen lesznek, mint a Metrodom Park, a Lőportár utcai társasház projekt vagy a City Home, illetve olyan exkluzív fejlesztéseké is, mint a Klauzál Residence, a Csillaghegy Residence és Rokolya Residence. Több ezer ingatlanból válogathatnak a vásárlók a

Megtorpan a lakásárak növekedése 2017-ben?

Az ingatlanpiaci fordulat óta a belváros közeli üres telkek fokozatosan épülnek be, némelyik fejlesztő akár párhuzamosan több projektet is indít. Az előrejelzések szerint nem csak a befektetők fognak vásárolni, hanem azok is, akik saját használatra vesznek új ingatlant - ez pedig tovább erősítheti a fejlesztések iránti igényt. A kereslet növekedése a lakásárak emelkedését eredményezte, ami 2017-ben is folytatódik, deA lakásexpo a Millenárison ismét egy tető alá hozza az ingatlanfejlesztőket, lakásközvetítő hálózatokat, bankokat, lakástakarék-pénztárakat és biztosítókat. A már konkrét szándékkal rendelkezők mellett azokat is várják a szervezők, akik a közeljövőben vagy középtávon gondolkodnak lakásvásárláson, lakáseladáson, lakáshasznosításon vagy éppen előnytelen hiteleik kiváltásán. A több ezer eladó lakás mellett a műszaki és esztétikai fejlesztésen gondolkodókat olyan cégek ajánlatai, akciói, tanácsadói várják, akik lakásfelújításban- és modernizálásban nyújtanak segítséget.