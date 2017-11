Háború a munkahelyért - A főnökök vagy a dolgozók érdeke az erősebb?

Mi a legfontosabb a dolgozóknak?

Munkáltató szempontjai

Életünk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, ezért sem mindegy, hogy milyen a környezete. Rengeteg olyan tényező van, ami elősegítheti a jó munkakörnyezetet, a hatékony és termelékeny munkavégzést, amivel a munkáltatók és a munkavállalók is jól járnak. A dolgozók elégedettsége a vállalatnak is fontos, hiszen egy kellemes munkakörnyezet kialakításával magánál tarthatja a legjobb dolgozóit, akik ráadásul jobb munkát is végeznek egy megfelelően kialakított irodában. Emellett azonban az üzemeltetési költségek és a bérleti díj is fontos tényező a vállalat működésének szempontjából.Az utóbbi években sokat változtak a munkavállalók elvárásai. Az elhelyezkedés még mindig központi szerepet játszik, de a rugalmas munkaidő, a modern irodaház, vagy a különböző aktivitásokat támogató közösségi, vagy egyéb terek kialakítása is egyre hangsúlyosabbá vált. A fiatalabb generáció szintén más elvárásokkal tekint a munkahelyére.Az iroda elhelyezkedése az egyik olyan szempont, ami nagyban befolyásolhatja a munkavállaló elégedettségét. Napi több órás utazás a munkahelyre, sok energiát és időt vesz el a dolgozótól, ami a hatékonyságára és a munkakedvére is hatással lehet. Egy jobb elhelyezkedésű, vagy egy kevésbé központi, de könnyedén megközelíthető irodaház sokkal vonzóbb a leendő munkavállalók számára is.A fővárosban a metró, illetve a villamos vonal sokkal gyorsabb és biztosabb tömegközlekedési forma, így előnyös ha a vállalat ezek közelében helyezkedik el. Egyre több cég választja azonban, hogy a város szélére költözik, ezzel egyrészt a költségeit csökkentheti az alacsonyabb bérleti díj miatt, másrészt az irodaház környéke is kellemesebb lehet, mint a forgalmas utak mellé épített irodáké. Ugyanakkor, ez a lehetőség azt is magába foglalja, hogy a dolgozók számára biztosítani kell a város szélére kijutást, amit gyakran vállalati kisbuszos megoldásokkal teljesítenek. A város egy központi helyén busz várja a munkavállalókat a reggeli órákban, majd ugyanide viszi vissza őket a munkaidő leteltével.Részben az elhelyezkedésből, részben pedig a belső kialakításból is adódik, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el az iroda közvetlen közelében. A házon belüli szolgáltatások mellett az irodaház környéké sokféleképp növelheti a munkahely színvonalát. A közelben elérhető étkezési, bevásárlási, szórakozási vagy sportolási lehetőségek mind hozzájárulnak a cég dolgozóinak elégedettségéhez, ami növelheti a motivációt arra, hogy az adott cégnél maradjanak. Az éttermek mellett, a kávézó egységek, de a zöld minősítéssel rendelkező épületeknél a biciklitárolók, öltözők, esetleg zuhanyzók is hozzájárulhatnak mindehez.Az irodaházon belül szintén vannak olyan alapvető tényezők, amik nélkül ma már nem is tudna működni egy vállalat, mint például az ingyenes wifi hálózat, a közös használatú tárgyalók, illetve a nagyobb székházak esetében előfordulhat, hogy az épületen belül helyeznek el egy konferencia, vagy fitnesstermet. A belső terek esetében jellemzőbb, hogy a közvetlen munkavégzéshez kötődő tér egyre inkább zsugorodik, míg a közösségi termek, vagy a relaxációt és kikapcsolódást segítő helyiségek alapterülete növekszik.A cégek oldaláról a jó elhelyezkedés leginkább a bérleti díjak és egyéb költségtényezők szempontjából fontos. A város belsőbb részein természetesen magasabbak a bérlési költségek, de a kijjebb eső területeken is lehetnek magasabbak az árak, ha például egy modernebb, alacsonyabb fenntartási kiadásokkal működő irodaházról van szó.Egy iroda belső arculata befolyásolja az adott cégről kialakult képet, mind az ügyfelek, mind a dolgozók körében. Az iroda mérete és belső kialakítása pénzügyi megfontolások szempontjából is kiemelten fontos. Többet is spórolhat a cég egy optimális berendezéssel. Emiatt a fejlesztők egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a hatékony, rugalmasan osztható alaprajzi kialakításra, például, hogy csökkentsék a felesleges közlekedő területeket, ami után a bérlőknek ugyanúgy teljes bérleti díjat kell fizetnie.Az irodaház mérete mellett, a bérlők által vállalható bérleti futamidő nagy jelentőséggel bírhat a választás során. Az új fejlesztésű irodaházak döntő többsége minimum 5 évre szerződik, de a meglévő épületeknél sem nagyon engedik 3 év alatt szerződni a bérlőket.

További szempont lehet a vállalat oldaláról, hogy olyan irodaházat válasszon, ami rendelkezik valamilyen környezetvédelmi minősítéssel. Az irodaházak versengenek a legmagasabb zöld minősítések eléréséért, aminek pozitív eredménye, hogy egyre fenntarthatóbb épületek születnek, ami egyrészt a környezet megóvásához, másrészt a költségek minimalizálásához is hozzájárulhat.Egy korábbi kérdőívünkből az derült ki, hogy a vállalatok számára is kiemelkedően fontos az irodaház elhelyezkedése, a válaszadók 38 százaléka jelölte be ezt a választ, míg második helyen 28 százalékkal a bérleti díjak és üzemeltetési költségek állnak. A rugalmas bérlési időt, illetve kialakítást, csak a válaszadók pár százaléka választotta, továbbá a zöld minősítés is csupán 5 százalékot ért el.