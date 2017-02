Jönnek a nyugdíjas dolgozók?

Szuperrugalmas munkakörnyezet

Munkavállalói élmény átalakítása

Idős munkavállalók forradalma

Csoportteljesítmény az egyéni teljesítmény felett

A fizikai dolgozói bérek emelkedése

A kiterjesztett és a virtuális valóság erősödése

A munka és magánélet egyensúlyban tartása, a stresszmentes munkahelyek kialakítása, a bárminimum intézményének kiépítése mellett a robotizáció is egyre jobban befolyásolja a jelenlegi munkaerőpiacot. Ma már szinte fejvadász módszerekkel kell megtalálni a fizikai munkaerőt is, így érdemes megnézni, hogy mindez milyen trendek erősödését fogja okozni a következő években.A fejlett világban egyre erősebb az alkalmi munkavállalók térhódítása. Az USA-ban már 2015-ben is 17,8 millió független munkavállaló volt, de az előrejelzések szerint 2020-ra arányuk elérheti a 45 százalékot. A cégek legnagyobb része éppen ezért számol a rugalmas foglalkoztatás bővítésével.A HR-szakértők 90 százaléka egyetért azzal, hogy gördülékenyebbé vált a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazása. A dolgozók nagyobb szabadságot, a munkamódszerek megválasztásának lehetőségét és erősebb együttműködéseket szeretnének. Az új generációnak sokkal nagyobb az igénye a projekt szintű megbízásokra, a csapatban való munkára és a váltakozó feladatokra.Magyarországon 2016 első negyedévében közel félmillióan dolgoztak részmunkaidőben az aktív, munkaképes lakosságból, ami több mint a duplája a 2010-es adatnak.A cégvezetők eddig is különös figyelmet szenteltek a vásárlóik marketingélményeire, a következő években azonban a HR- és marketingosztályok egyik legfontosabb feladata a saját dolgozóik és a potenciális új munkavállalóik lenyűgözése lesz.A cégvezetők felelőssége, hogy ne csak a cég, de a munkahelyi márka építésére is a lehető legnagyobb figyelmet fordítsák, vagyis vonzóbbak legyenek a konkurenciánál. Ezt elérhetik egyszerű de vonzó praktikákkal, mint az egészséges életmód támogatása, megfelelő irodakörnyezet kialakítása vagy a rugalmas munkaidő biztosítása.Az USA-ban 2000 és 2016 között 13-ról 19 százalékra nőtt a 65 évnél idősebb foglalkoztatottak aránya, míg Magyarországon jelenleg a 65 év felettiek 4 százaléka dolgozik. A jövőben az idős lakosság részmunkaidős foglalkoztatásának növekedése várható.Az átalakult munkaerőpiac a cégek belső szervezeti átalakulását is előrevetíti. Az egyéni napirend és az egyéni célok háttérbe szorulnak, a csapat érdeke előtérbe kerül.A fizikai munkát végzők megbecsültsége is nagy változáson ment keresztül az elmúlt években. A hiányszakmák jó része fizikai szakma. A kiskereskedelemben több áruházlánc is jelentős béremelést hajtott végre a tavalyi évben, ami jócskán meghaladja a KSH-adatokban szereplő iparági átlagot.Mostanában rendkívül népszerű a virtuális valóság, és ezt 2017-re a cégek is komolyan veszik. A következő két évben a "virtuálisvalóság-piac" értéke akár 8 milliárdosra is bővülhet, mintegy 400 millió dolláros befektetés beáramlásának köszönhetően. A virtuális és a kiterjesztett valóság segítheti a kevésbé tapasztaltak fejlődését, a munkakeresők fejlesztését, és felpörgetheti a vállalati képzéseket is, hiszen nem csak látványosabb egy ilyen képzés, de olcsóbb is, mint trénert bérelni. Nem beszélve arról, hogy így az olyanok is jelen lehetnek, akik a földrajzi távolságból adódóan képtelenek lennének részt venni a továbbképzéseken.

Forrás: KSH