Történelmi pillanat előtt a BIF

Bihari úti irodaház és szálloda

Bajcsy-Zsilinszky úti irodaház

Flórián Udvar irodaház

Városmajor utcai irodaház

Madách Irodaház és Arcadia szálloda

Victor Hugo utcai iroda

Aranykéz utcai parkolóház

Flórián Parkolóház

Andrássy úti irodafejlesztés

Bajcsy-Zsilinszky úti irodafejlesztés

Rákóczi út - Luther ház

Fenyőharaszt Kastélyszálló

A törvény szerint 2018. december 31-ig kell SZIT-té válni, vagyis teljesíteni az arra vonatkozó előírásokat, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Véleményem szerint ez akár jövő év első felében is lehetséges. Működés tekintetében a SZIT és a SZIE között nincs jelentős különbség, ugyanazok a szabályozók vonatkoznak a SZIT-ekre is mint a SZIE-kre és a SZIE is ugyanazokat az előnyöket élvezi, mint a SZIT. Megvan mind a társasági, mind az iparűzési adómentessége, viszont ugyanúgy vonatkoznak rá a kötelezettségek is, hogy az eredmény 90 százalékát osztalékként ki kell fizetnie a részvényeseknek.Jelenleg ez az egyetlen szempont, aminek még nem felelünk meg, de úgy gondolom, hogy jó évet fogunk zárni, aminek a beszámolója mindenki számára elérhető lesz, így a befektetők is értesülni fognak a BIF számairól, az ingatlanok pontos kihasználtságáról, a jövedelemtermelő képességükről és arról, hogy hogy néz ki pontosan a cég stratégiája. Ha ez megtörténik, biztos vagyok benne, hogy sikerül újabb befektetőket bevonzani.A BIF-nek jelenleg jelentős mennyiségű saját részvénye van - ezzel kapcsolatosan heti rendszerességgel kapunk érdeklődő telefonokat befektetési intézményektől, nyugdíjalapoktól - aminek értékesítésével számolunk. Magánbefektetők, intézményi befektetők, befektetési alapok, pénzintézetek is vásárolhatnak részesedést, tehát a teljes piaci vertikumra számítunk, elsősorban azonban azokat a befektetőket célozzuk, akik hosszú távú, jól kiszámítható hozamú befektetést, úgynevezett osztalékpapírt keresnek.A portfólióban alapvetően jövedelemtermelő ingatlanok vannak, amik évek óta kiszámíthatóan termelik az eredményünket. Éves szinten úgy tervezzük, hogy hosszú távon 5-10 százaléknyi osztalékot lehet elérni a jelenlegi részvényárfolyamokon számolva, de a jövőbeli ingatlanvásárlásokkal remélhetőleg a részvény árfolyama is emelkedni fog, így a hozam változhat.A cégnek több mint 25 millió részvénye van, 1200-1300 forint körüli árfolyamon, a tőzsdei kapitalizáció 32 milliárd forint körül alakul, ehhez képest 2,4 milliárd forint a hitelállomány, így azt gondolom, az egyik legkevésbé eladósodott cég vagyunk az ingatlanpiacon. Ugyanakkor ezzel megközelítőleg megegyező összegű készpénzállománnyal is rendelkezünk a további fejlesztések, illetve akvizíciók önerejének biztosítása érdekében, ennek következtében jelentős lehetőségünk van akár banki finanszírozással is tovább fejlődni.Mivel a SZIT-ek tőzsdén jegyzett cégek, az összes pénzügyi felügyelet folyamatosan monitorozza a céget, ezért szabályozottabb a kereskedelme, a közgyűléseken a részvényesek is részt vehetnek, beleláthatnak a cég működésébe, kérdezhetik az Igazgatótanácsot és a menedzsmentet a stratégiáról, ezért jóval transzparensebb a működése. Maga a befektetés sokkal likvidebb, a tőzsdén keresztül bármikor lehet adni-venni a részvényeket, és mivel nem a társaság, hanem a tőzsde biztosítja a likviditást, ezért nem kell jelentős készpénzállományt tartani. A társaságra a SZIT státusból adódó adókedvezmények vonatkoznak, melyek miatt nagyobb eredményességgel tud működni. Ennek következtében a társaság jövedelmezősége sokkal közelebb van az ingatlanpiaci hozamokhoz, mint egy ingatlanalap esetében, aminél elvárás például a jelentős készpénzállomány megléte.A BIF ingatlanportfóliója jellemzően budapesti, kitűnő közlekedési csomópontok mellett lévő "A" és "B" kategóriás ingatlanokból áll, amik a bevétel 90 százalékát termelik. Emellett olyan emblematikus épületünk is van, mint az Aranykéz utcai parkolóház, ami jelenleg a legnagyobb belvárosi parkolóépület, de kisebb súllyal vidéki kastélyhotel is szerepel a portfólióban. Az irodáink a piaci átlagot meghaladó, közel 100 százalékos kihasználtsággal működnek. Meglévő ingatlanjainkat folyamatosan fejlesztjük, hogy minél nagyobb jövedelemtermelő képességet tudjanak biztosítani. A Madách téri 70 százalékos kihasználtsággal működő "B" kategóriás irodaházból például az elmúlt évben egy négycsillagos, 100 százalékos kihasználtággal üzemelő hotelt hoztunk létre, hosszú távú, 10 évet meghaladó időtartamú bérleti szerződéssel. A Városmajor utcai, jelenleg 100 százalékos kihasználtsággal működő irodaépületünkben további 2000 négyzetméter irodafejlesztési lehetőség van, ami jelzi, hogy van még potenciál az ingatlanvagyonban.A BIF-nek nagyon komoly fejlesztési tapasztalata van, éppen ezért a hozamtermelő ingatlanjaink mellett a SZIT törvénnyel összhangban - a SZIT-ek fejlesztési tevékenységet csak saját célra végezhetnek - ezt a vonalat is szeretnénk tovább vinni. A III. kerületi Harsánylejtő kertvárosban a kitűnő értékesítési adatok ellenére számos fejlesztési területünk maradt, ahol további társasházak, irodaházak és szolgáltató épületek építésének előkészítése zajlik. Az Andrássy úton és a Nyugati tér környékén vannak most is jövedelemtermelő, de további fejlesztési célra vásárolt épületeink, amiknek az előkészítése a következő évben fog megtörténni. A Bajcsy-Zsilinszky úton egy 24 ezer négyzetméteres irodaház felépítését tervezzük, az Andrássy úton pedig a jelenlegi 1500 négyzetméteres terület megduplázásával fogjuk kiaknázni az ingatlanban rejlő lehetőségeket. Tovább folytatja a cég az ingatlan akvizíció tevékenységét is, számos átvilágítás alatt álló épület közül legfrissebbként, de reményeink szerint nem az utolsó idei projektünkként a múlt héten írtunk alá adásvételi szerződést a Vigadó téri, korábbiakban a K&H bank központjaként működő 15 000 négyzetméteres irodaépület megvásárlására.