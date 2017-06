Van irodája a cégeteknek? - Ezzel nem árt tisztában lenni

Előnyök és hátrányok

Melyik éri meg jobban?

Sok olyan kis méretű - akár pár fős - cég létezik, akik számára a jelenlegi irodapiac nem kínál megfelelő irodaterületet. Nehéz találni olyan irodaházat, amely képes akár egy-egy szobát bérbe adni. Ezen bérlők igényeire jöttek létre a Budapesten már több helyen elérhető szolgáltatott irodaközpontok, amelyek az irodaterület mellett teljes körű szolgáltatásokat is biztosítanak a bérlőknek. Van azonban olyan bérlői réteg, aki nem tudja vagy nem akarja megfizetni ezen központok havi költségeit, vagy nincs szüksége ilyen sokrétű szolgáltatásra, számukra a lakásiroda jelentheti a megoldást - mondta elA lakásiroda esetében azonban nem járnak a bérléshez tartozó szolgáltatások, nincs recepciós, karbantartó személyzet vagy parkolási lehetőség. Ha bővülnie kell a cégnek, a lakás mérete behatárolja a lehetőségeket, míg egy irodaház könnyebben tud reagálni ezen igényekre. Ugyancsak fontos szempont, hogy az irodaházak esetében egy megbízható bérbeadóval köt bérleti szerződést a bérlő, amely szabályozza a bérleti feltételeket, az irodaházban történő működését, a bérbeadó elvárásait, ami sokkal nagyobb biztonságot nyújt a bérlőnek a kevésbé szabályozott lakáspiaci bérleti feltételekkel szemben - tette hozzá a szakértő.Összehasonlítva a lakások bérleti díjait az 'A' kategóriás irodaházak bérleti díjaival az látszik, hogy a lakások bérlése alacsonyabb költségekkel jár. Az átlagos lakás azonban állapotát és funkcióját tekintve sem biztos, hogy alkalmas irodának, ezért érdemes megnézni az új lakások bérleti díjait is. Ebben viszont már nincs jelentős különbség a modern irodaházakhoz képest, így aki ezt választaná, a szolgáltatások miatt érdemes elgondolkodnia irodaház bérlésén.

Kinek jó a lakásiroda?

A lakásiroda tehát elsősorban kisebb cégeknek alkalmas helyszín, de adott esetben akár a cég bővülésével is számolni kell, ami miatt előfordulhat, hogy költözködni kell. Ha viszonylag gyorsan nő a cég dolgozóinak száma, már megérheti irodaházban történő bérlésen gondolkodni. Olyan cégeknek viszont, akiknek a létszáma és a tevékenysége sem indokolja a nagy alapterületet szintén megoldás lehet a lakásiroda, hosszú távra tervezve pedig a lakásvásárlás is szóba jöhet, ami idővel visszahozza a bérleti díjra fordítandó összegeket. Ebben az esetben azonban az ingatlan állapotán túl figyelni kell az olyan részletekre is, mint a parkolás, a tömegközlekedéssel való megközelíthetőség vagy a cégtábla kihelyezésének lehetősége.Az ügyfelekkel foglalkozó cégeknek, ha lakásiroda mellett döntenek érdemesebb új vagy felújított lakásokat választani, az irodába érkező ügyfelek számára ugyanis első benyomásként egy rossz állapotú ingatlan akár a cég tevékenységét is gyanússá teheti a leendő ügyfél szemében. Ha viszont nagyobb méretű lakás bérlése jön szóba, érdemes megnézni a helyiségek elrendezését is, van-e lehetőség recepció vagy tárgyaló kialakítására, illetve az egyes helyiségek megfelelően el tudják-e látni az irodai funkciókat. Fontos kérdés, hogy hol van a konyha, honnan nyílnak a mellékhelyiségek, ki lehet-e alakítani például egy várótermet külön WC-vel, ha a lakásban végzett tevékenység megköveteli ezt. Ha pedig sok ügyfél fordul meg az irodában a társasház lakóközössége is felértékelődik, nem szerencsés például, ha a leendő ügyfelek a szomszédok veszekedése közben érkeznek egy tárgyalásra.A lakásirodával szemben az irodaházak egyrészt a kínálat bővítésével és minél több kis méretű iroda határozatlan időre történő bérlési lehetőségével lehetnek vonzóbbak a kisebb cégek számára. Másrészt fontos a bérlők figyelmét is felhívni arra, hogy egy részletes bérleti szerződés még nem feltétlenül jelent rugalmatlan elköteleződést, a jó szerződés mindkét fél érdekeit védi.