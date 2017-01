Közel 50 milliós bírság a Duna House-nak

Update: Reagált a Duna House

A Duna House mai közleményében rögzíti, hogy a most lezárult GVH által indított eljárásokból származó kockázatokra már a tavaly végrehajtott részvénykibocsátás során kiadott tájékoztatóban felhívta a befektetők figyelmét. A GVH csökkentett bírságot szabott ki, ami csoportszinten 49,65 millió forint. A GVH határozatában méltányolta, hogy a Duna House szubjektív szándéka nem irányult jogsértés elkövetésére. A társaság működési gyakorlata a GVH által indított eljárását követően úgy került rövid időn belül átalakításra, hogy a mindenkor hatályos versenyjogi szabályozásnak való megfelelőség biztosított legyen. Ennek eredményeképpen a GVH határozata nem érinti a Duna House csoport jelenlegi működését, ideértve az Otthon Centrum csoporttal fennálló hatályos együttműködési megállapodását sem.Ma a Duna House árfolyama a korábbi mélypontra, 3810 forintra esett.

Közel 76 millió forint bírság

a Duna House Holding Nyrt. (DHH) és

az Otthon Centrum Holding Kft. (OCH), valamint

a Duna House Franchise Szolgáltató Kft. (DHF) és

az Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft. (OCF)

összehangolta árpolitikáját, egyúttal bizalmas, üzleti információkat osztott meg egymással keresztértékesítési együttműködéseik keretében.

a kizárólagos megbízásállományok megosztásáról - növelve a két hálózat bevételeit, és erősítve piaci pozícióikat;

az együttműködéssel érintett területeken alkalmazandó százalékos és fix összegű megbízási díjak (megbízási jutalék vagy kötési jutalék) mértékéről;

a keresztértékesítéskor felmerülő, a vevőoldali értékesítőt megillető jutalékról, meghatározva annak minimum százalékát és összegét, valamint az adható kedvezmény mértékét;

egyes érzékeny üzleti információk - így a DHF és az OCF egyes értékesítési folyamatait, valamint megbízásállományát érintő egyes adatok - megosztásáról.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerintA GVH jogsértőnek találta a DHF és az OCH által, a franchise hálózatok tagjainál alkalmazandó(azaz a minimum jutalékok alkalmazását), és a. A különböző jogsértésekért összesenot szabott ki a GVH a vállalkozásokkal szemben.A GVH vizsgálata feltárta, hogy a két hálózat egyeztetéseket folytatott 2013 áprilisa és 2014 júniusa közöttA GVH döntésében megállapította még, hogy a DHF és az általa létrehozott ingatlanközvetítői hálózat tagjai közötti, valamint az OCH és az általa létrehozott ingatlanközvetítői hálózat tagjai közötti szerződések meggátolták (vagy tiltással, vagy szankciók alkalmazásával) a franchise partnerek szabad árképzését, és megtiltották a megbízásfelvételt más franchise partnerek területén a DHF esetében 2003. és 2015., az OCH esetében pedig 2004. és 2015. között.A GVH a kiszabott bírság alapösszegének megállapításához - releváns forgalomként - az egyes ingatlanközvetítői franchise-rendszerek működtetéséből származó díjak időarányos nettó összegét vette figyelembe. A GVH értékelte azt is, hogy az eljárás alá vont vállalkozások piaci részesedése jelenleg meghatározó az érintett piacon, bár a jogsértések kezdetén alacsonyabb piaci részesedéssel rendelkeztek.A GVH ezen ügyben is nyilatkozattételre hívta a vállalkozásokat, és megkérdezte tőlük, hogy részt kívánnak-e venni egyezségi kísérletben az eljárás gyors és eredményes befejezése érdekében. Ez után az ügyben a vállalkozások egyezségi nyilatkozatokat nyújtottak be, amelyekben egyebek mellett önkéntesen elismerték a jogsértés elkövetését, így a GVH a velük szemben alkalmazott bírságot - a versenytörvény új, tavaly december 16-ától hatályos rendelkezései értelmében - 30%-kal csökkentette., továbbá lemond részletesebb irat-betekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás tartására irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, hozzájárulva az eljárások gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárásához. Az egyezségi eljárás nemcsak a hatóság, hanem a vállalkozások számára is jelentős költség-megtakarítást eredményezhet. Ezen túl a 30%-os bírságcsökkentési kedvezmény növelhető is, ha az eljárás alá vont vállalkozás egyúttal részt vesz az engedékenységi programban is, amellyel akár 50%-os bírságcsökkentést is elérhet.