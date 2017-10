A magyar ingatlanpiac legmélyebb bugyraiban féláron mennek a lakások és a házak

Mit kell tudni az árverésekről?

További információkért kattints a képre!

Hol tudjuk megnézni a kínálatot?

Mennyivel olcsóbbak az ott kínált lakások?

Az ingatlanportálok gyanúsan olcsó lakásai mögött sok esetben nincsenek valós hirdetések, egyes ingatlanközvetítők így próbálják meg felhívni magukra - és más, drágábban kínált lakásaikra - a figyelmet. Egy másik eset, amikor az olcsó lakásnak valójában nem a tulajdonjoga, hanem önkormányzati lakásként a bérleti jogát értékesítik, ami szintén megmagyarázza az alacsony árat. Bizonyos esetekben azonban valóban létezik az olcsón kínált ingatlan, ilyen az árverésen hirdetett lakások csoportja.Abban az esetben, ha egy tulajdonos nem fizeti meg a tartozását végrehajtási eljárás alá kerül az ingatlan, amit így lefoglalhatnak vagy el is árverezhetnek. A végrehajtás alatt álló ingatlanok a piaci árnál akár 30-50 százalékkal is olcsóbbak lehetnek és nemcsak lakóingatlanok, hanem telkek, garázsok, ipari ingatlanok, üdülők is megjelenhetnek köztük.Ha egy ingatlan végrehajtás alá kerül, első lépésben a végrehajtó megállapítja az ingatlan becsértékét, ami egyben az ingatlan kikiáltási ára. A becsérték meghatározását követően a végrehajtónak 30 nap áll rendelkezésére, hogy kitűzze az árverés idejét, amire az időpont meghatározása után elektronikusan kerül sor.Ha részt kívánunk venni egy árverésen, valamelyik Bírósági Végrehajtói Irodánál tudunk regisztrálni, a hatezer forintos regisztrációs díj befizetése után. Ezt követően kell a kikiáltási ár 10 százalékát jelentő árverési előleget átutalni, amivel biztosítjuk a helyünket az adott ingatlanra történő licitálók között. Abban az esetben, ha nem mi nyerjük az árverést, ez az összeg visszajár.Az ingatlanos oldalak egy részénél előfordul, hogy a végrehajtás alatt álló ingatlanok adatbázisáért regisztrációs díjat kérnek, amiért cserébe lehetővé teszik, hogy az érdeklődő részletesebb információt kapjon az aktuális kínálatról. Noha a regisztrációs díj nem túl magas - néhány ezer forint - vannak ingyenes listák is, ahol az árverések között nézelődhetünk.Mielőtt részt vennénk egy árverésen, érdemes például a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán a díjmentesen megtekinthető aktuális kínálatot is végignézni és eldönteni, hogy melyik ingatlanra/ingatlanokra szeretnénk licitálni. Itt kaphatunk információt többek között az adott ingatlan méretéről, állapotáról, kikiáltási áráról és a tulajdonviszonyairól is.Az MBVK oldalán minden árverésre hirdetett ingatlanhoz tartozik egy végrehajtási ügyszám, egy kikiáltási ár, egy minimál ár, az aktuális licit, az árverés vége és az ingatlan címe. Emellett PDF formátumban letölthető a teljes ingatlanárverési hirdetmény, ahol az ingatlan nyilvántartási adatai, a végrehajtó letéti bankszámlaszáma és a vételi ajánlattétel időtartama is szerepel.A licit előtt viszont fontos, hogy személyesen is megnézzük az ingatlant, erre általában egy előre egyeztetett időpontban van lehetőség, de ettől függetlenül is körbejárhatjuk az épületet, különösen, ha kevésbé ismerjük a környéket.A hagyományos ingatlanhirdetésekkel szemben az árverések között nézelődve azonnal feltűnik, hogy a kínált lakások kikiáltási ára jelentősen alacsonyabb, mint a környékre jellemző átlagár. A már említett 30-50 százalék jó irányt ad, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyivel olcsóbbak a végrehajtás alatt álló lakások az átlagnál. A főváros kerületeit megnézve is nagyjából ezek az arányok, de a 10 százalékos árverési előleg átutalása előtt mindenképpen nézzük meg, hogy 1/1 tulajdoni hányadra vonatkozik-e a kikiáltási ár.

Miért nem rohanják meg az árveréseket a vásárlók?

Vásároljunk vagy ne vásároljunk árverésen?

Ennek egyik magyarázata lehet a hirdetett lakások minősége. Noha a kikiáltási ár valóban sokszor kedvező, a lakások egy része felújítandó állapotban van, így ahhoz, hogy a mai igényeknek megfelelő lakást kapjunk a vételáron túl további jelentős összegeket kell költeni az ingatlanra.Másik ok, a vásárlás folyamata. Míg egy hagyományos vásárlásnál kifizetjük a vételárat és mienk a lakás, addig az árveréseken könnyen lehet, hogy odáig megy a licit, ahol már nem éri meg megvásárolni az ingatlant, így időt és némi pénzt is pazaroltunk az egész folyamatra.Ugyancsak visszatartó erő lehet, hogy az árverésen való részvételhez előre be kell fizetni a kikiáltási ár 10 százalékát, ami ugyan visszajár ha mégsem mi nyerjük a licitet, de tranzakciós költségek így is felmerülhetnek.Végül sokakat elriaszt az a tény, hogy az árverések esetében nem mindig van lehetőség hitel felvételére, készpénzben viszont nem feltétlenül áll rendelkezésre a vásárláshoz szükséges összeg.Ha valakinek van rá ideje és vállalkozó kedve mindenképpen érdemes figyelnie az aktuális árverési hirdetményeket, de az árverésekben jártas szakemberek szerint arra kicsi az esély, hogy egy átlagos állapotú ingatlanhoz a piaci árnál jelentősen olcsóbban hozzá lehessen jutni. Ha egy ingatlanra nem érkeznek a licitek, akkor feltehetően problémák vannak az állapotával vagy nem rendezettek a tulajdonviszonyai, így aki biztosra akar menni, annak továbbra is a hagyományos úton történő lakásvásárlás lehet a jó megoldás.