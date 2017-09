A multis középvezetők lesznek a legjobb ingatlanosok?

A piaci fellendülés persze sokban segítette fejlődésünket, de ettől függetlenül haladunk a kitűzött utunkon. A céltudatos üzleti tervezés elengedhetetlen a növekedéshez, de a növekedés változással jár, ami mindig újabb kihívásokat is hoz magával. Úgy gondolom, hogy akkor lehet ezen kihívásoknak megfelelni, ha tudjuk hová szeretnénk eljutni, és nem csak egy "üzleti terv" szerint éljük a mindennapjainkat, hanem egy valódi küldetést teljesítünk, melyben hiszünk.Szolgáljuk az embereket. Szenvedélyünk az ingatlan. A cégcsoportban immár számos ingatlanokkal kapcsolatos tevékenység van, azonban talán a közvetítői szegmensen keresztül tudnám ezt érthetőbbé tenni. Arra törekszünk, hogy hálózataink minden tagja vezérlő értékeink alapján végezze tevékenységét, és az ingatlanszakmára végre Magyarországon is úgy tekintsenek mint elismert, szeretett, és hasznos szakmára.Korrektség, ügyfélközpontúság, szinergia, növekedés és fejlődés, eredményorientáltság.A válság idején azon dolgoztunk, hogy megtartsuk a hálózatot. Ez olyannyira eredményes volt, hogy 2014 végéig irodaszámban 8 százalékos növekedést sikerült elérni, míg a konkurens hálózatok többsége akár 60-70%-ára zsugorodott. Az elmúlt években lefoglalt bennünket a tőzsdére lépés, az Impact Lakóingatlan Alap létrehozása, valamint számos további tevékenység, de most újra a hálózat bővítésére koncentrálunk.Sokan úgy gondolják, hogy a DH-nál már nem lehet újabb irodákat nyitni. Nemrég azonban elkezdtük feloldani a területi korlátokat mind a fővárosban, mind több vidéki nagyvárosban. Célunk, hogy minél magasabb piaci részesedést érjünk el ezáltal, így most újabb franchise jogokra lehet pályázni. Tudni kell azonban, hogy a jól működő ingatlanirodák esetében, hosszú távon az ügyfelek nagy része ajánlásból érkezik. Ilyen szempontból nem számít a területiség. Bárhol lehet felvenni ingatlant, és bárhol lehet eladni is a teljes rendszerből.

A cikk megjelenését a Duna House támogatta.

A DH most már nemzetközinek számít, többek között megvásároltuk a legnagyobb lengyel ingatlan franchise hálózatot, illetve Csehországban pár éve hoztunk létre egy irodát. Ez utóbbi helyszínen egy másfajta stratégiát próbálunk ki. Mostanra megismertük a piacot, és elkezdjük kiépíteni az ottani franchise rendszert szintén Duna House néven. A lengyel hálózat adott volt, az a márka - Metrohouse - ott ismert, így azt nem akartuk megváltoztatni.Budapesten mindenképpen, de akad jó pár város és megyeszékhely, ahol csak egy irodánk van, például Miskolc és Szeged. Az ilyen városokban is szeretnénk bővülni, emellett megcéloztuk a közepes és kisebb városokat is, mint például Baja, Hatvan és Mosonmagyaróvár. Fontos számunkra, hogy partnereink adott helyen meg tudjanak élni, és profitot termeljen a vállalkozásuk. Irodáinkat előzetes számítások alapján nyitjuk meg, figyelembe véve a KSH által közölt tranzakciószámokat, az átlagos ingatlanértékeket, illetve kalkulációt végzünk, hogy megközelítőleg milyen piaci részesedést lehet az adott területen elérni. Ennek megfelelően többféle csomagot kínálunk mind a belépési díjak, mind a royalty tekintetében.Egyaránt várjuk azokat, akik már ingatlanértékesítést folytatnak, és szakmán kívüliek is vállalkozhatnak a feladatra. Gyakoribb eset, hogy szakmán kívüliek kezdenek bele a vállalkozásba. Olyan személyek, akik az értékesítés egyéb területeiről jönnek, mondjuk autó-márkakereskedést működtetnek, vagy éppen valamilyen kapcsolódó szolgáltatásban érdekeltek, például ügyvédek. Sokszor pedig azon multis középvezetők jelentkeznek, akik ki akarnak lépni abból a világból, és szeretnének belevágni egy igazi saját projektbe, esetleg maguk foglalkoznak ingatlanforgalmazással amihez nagyon hasznos ha az embernek van egy ingatlanirodája. Nekik adott a vállalati kultúrájuk, értékesítési tapasztalatuk és jól átlátják a piacot, emellett van is igényük a minőségi működésre.Számunkra fontos, hogy a partnerek szívvel-lélekkel itt legyenek és figyeljenek a vállalkozásukra. A DH franchise ettől is működik jól, ezt 2003 óta bizonyítjuk. A kulcs a rugalmasság és mindig próbálunk egy lépéssel a piac előtt járni.Igen, de az önmagában kevés, hogy valaki jó ingatlanos. Szükség van a megfelelő technikai fejlettségre és egy hatékony csapatra is, melyek nálunk mind adottak. A hálózat tagjai részére olyan IT eszközök és háttér áll rendelkezésre, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy nagy számú tranzakciót bonyolíthassanak.A minőség fenntartásának érdekében a DH-nál jelen pillanatban is nagyon komoly kiválasztási rendszer van érvényben: minden irodát egy partner üzemeltet, illetve mindegyiknek van egy értékesítési vezetője, aki kiválasztja az ottani csapatot. Az oktatásnál próbáljuk a legmagasabb szintet nyújtani mindenki számára, és soha sem hagyjuk magukra őket, hiszen folyamatos az utánkövetés, biztosítunk e-learning anyagokat, illetve személyes tréningeket is tartunk. Fontos, hogy javítsunk a szakma hírnevén, éppen ezért vezető értékeink szerint élünk, erre buzdítva tagjainkat is. Olyan partnereket várunk, akik küldetésünket és ezen értékeket magukénak érzik, és szeretnének sok pénzt keresni.Önállóan egy ingatlanirodának nagyon nehéz boldogulni, ez már régen is így volt. A mai ingatlanpiaci kultúrában pedig még nagyobb előny, ha valaki egy hálózathoz tartozik. Az ingatlanpiac a számok játéka, egyedül az ember nem győzhet a harcban. Önálló harcosként csak azok tudnak megmaradni a piacon, akik ott vannak 20 éve, és olyan ügyfélkörük van, aki hozzájuk ragaszkodik. Tiszteljük ezeket a kollégákat, de a jövő a hálózatoké.Magyarországon a DH a legerősebb keresztértékesítésben. Az ingatlanok nagy része nem kel el egy nap alatt még a mostani piacon sem. Onnantól kezdve azonban, hogy megnyomja valaki az aktiválás gombot a rendszerben, az összes DH-s értékesítőhöz, ügyfélhez eljut ez az információ, tehát nagyon nagy esély van arra, hogy eladják az adott ingatlant. A DH-nál minden rendelkezésre áll a sikeres működéshez. Az informatikai rendszer nem csupán egy adatbázis, amelyben fellelhetők az ingatlanok, hanem sok, az értékesítést segítő funkcióval is rendelkezik: automatikus e-mailek, nyomon követés, kapcsolattartás, riportok, komplex naptár, stb. A hálózat a siker érdekében az értékesítők munkáját is számos módon segíti: egyéb előnyök mellett például a nagyszámú keresztértékesítési lehetőségnek köszönhetően még nagyobb hatékonysággal tudják majd a munkájukat végezni.Ez a partnertől függ. A know-how bevált, a hálózat évtizedes múltra tekint vissza, és partnereink nagy része 5-10 éve a hálózat tagja. A megtérülés akár 18-24 hónap alatt is elérhető, de a legnagyobb szerepe ebben az iroda értékesítési vezetőjének van, aki lehet maga partner, vagy annak megbízottja. Éppen ezért egy külön vezetőképzőt is üzemeltetünk, ahol egyénre szabottan készítjük fel a kollégákat erre a feladatra, sőt olyan partnereinknek keresünk is vezetőt, akik kifejezetten befektetésként szeretnének Duna House irodát nyitni.