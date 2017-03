A budapesti luxus máshol csak a belépő szint

Mit jelent a luxus?

A budapesti luxus, máshol csak egy garzon

Hogy mi számít luxuslakásnak arra nincs egységes definíció, de szinte minden világvárosnak vannak olyan negyedei, ahol többségében a tehetősebb lakosság él. A legdrágább környékeken belül figyelembe kell venni az adott ingatlan kivitelezését, a felhasznált anyagokat és a műszaki tartalmakat, amik mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy lakást valóban luxuslakásnak lehessen nevezni.A fent említett egymillió dollár az az összeg, amiből még a legdrágább országokban is lehet lakást venni, de az olcsóbb lakáspiacokon is találunk ennyiért ingatlanokat. A méretbeli különbségek azonban jelentősek, Brazíliában ebből az összegből például hétszer akkora luxuslakást lehet vásárolni, mint New Yorkban, de más városok között is hatalmas eltérések láthatók. A vizsgálatba bevont 20 várost kiegészítettük Budapesttel, hogy jobban összehasonlíthatóvá váljanak a különbségek.A világ legdrágább városa Monaco, ahol, ha a prémium szegmensben kezdünk nézelődni, 290 millió forint mindössze egy 17 négyzetméteres lakásra lenne elég. Ugyancsak az élmezőnybe tartozik Hongkong, New York és London, ahol az említett összegből - a prémiumkategóriához ragaszkodva - szintén csak egy garzonlakás érhető el. Ezt követi Svájc, majd olyan távol-keleti városok, mint Szingapúr vagy Shanghai, illetve a drágább európai és észak-amerikai nagyvárosok.

Fajlagosan ez azt jelenti, hogy Monacoban egy legfelső kategóriás lakásnak 17 millió forintba kerül négyzetmétere, de Hongkongban is 14,5 millió forintot kell fizetni érte. London és New York esetében 10-11 millió forintos négyzetméterárakról beszélhetünk, majd egy kisebb eséssel elérjük a 4-7 milliós szinteket.Érdemes azonban azt is megnézni, hogy az adott város lakáspiacán mekkorák átlagosan a luxuslakások méretei. Ez alapján ugyanis hiába Monacoban a legdrágább egy négyzetméter, elképzelhető, hogy más városokban nagyobbak a lakásméretek, így valójában többet kell fizetni egy luxuslakásért. A különböző igényszintek sokféleségére jó példa a közelmúltban felépült New York-i 432 Park Avenue nevű lakóház, ahol a 33-tól a 370 négyzetméteresig minden lakásméret elérhető.

Forrás: 432parkavenue.com

Budapesten 1,6 millió forintos prémium négyzetméterárral számoltunk. Ezért az árért jelenleg néhány tucat belvárosi, illetve egy-két hegyvidéki lakást kínálnak. A magyar fővárosban tehát az 1 millió dollár 181 négyzetméternyi luxuslakásra lenne elég, ami Brazília legnépesebb városának - Sao Paulo - áraihoz hasonlít leginkább.Magyarországon azonban már ez is kiugrónak számít, amit jól mutat, hogy az új építésű lakások átlagos négyzetméterára a fővárosban 600 ezer forint körül alakul.

A luxus tehát relatív, így hiába tűnik rengeteg pénznek az említett egymillió dollár vagy 290 millió forint Magyarországon, elképzelhető, hogy egy budapesti villa tulajdonosa a világ más részein egy közepes méretű lakást sem tudna vásárolni magának.