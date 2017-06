A külföldi letelepedési kötvényesek is pörgették a belvárosi luxuslakások piacát

A sokszor több százmillió forintért kínált belvárosi lakások vásárlói között átlagon felüli a külföldi vásárlók aránya, akik egy része a letelepedési kötvényt vásárlók köréből került ki. A kötvényt vásárlók elsősorban a nagy értékű új építésű lakások iránt érdeklődtek. A Magyarországon megjelent külföldi vásárlók közül - az uniós országokat leszámítva - legtöbben Kínából érkeztek, de még mindig magas az orosz és ukrán vásárlók aránya.

Eljöttek a kötvényesek három napra megnézni az országot, és közben jól bevásároltak. Egy csomóan vettek lakást is, kifizetve az 5 vagy 27 százalékos áfát. Sokszor mi segítettünk. Nem értünk ehhez, de öt-hat közvetítőhöz is vittünk ügyfeleket. A Cordiának szerintem évi ötvenet.

A kiegészítő haszon a gazdag letelepedők Magyarországon elköltött pénze. Ezeket a másodlagos hasznokat soha senki nem vette figyelembe, pedig amíg létezett az Il Bacio luxusáruház, szerintem belőlünk éltek.

Tavaly több mint 3000 ingatlan került külföldi tulajdonba Magyarországon, legalábbis Európai Unión kívüli vásárlók kezébe. A vezető ingatlanközvetítő hálózatok megerősítik, hogy elsősorban Budapest, azon belül is a belvárosi kerületek a legkeresettebbek a külföldi vásárlók körében. A külföldi befektetők egy része, pedig az államkötvények vásárlói közül került ki, mondta el Földvári Gábor:A letelepedési kötvényt vásárlók nagyjából 400-an lehettek, akik a 250-300 ezer eurós kötvényvásárlás mellett gyakran ingatlanokat is vettek részben befektetési, részben lakhatási célra.A lakások mellett feltehetően a belvárosi kiskereskedelmi ingatlanok piacára is hatással voltak, amit másodlagos hatásként értelmezhetünk.A kötvények potenciális vásárlóit elsősorban Cipruson keresték, ami azért volt jó piac, mert a szigeten legalább 60-80 ezer orosz és ugyanannyi kínai él.Noha az ország lakáseladásaihoz képest a külföldiek aránya még mindig néhány százalékot tesz csak ki, bizonyos szegmensekben nagyon is érezhető a hatásuk. Ilyen, a már említett budapesti belváros, azon belül is a drágább, új építésű lakások piaca, ahol jelentős arányban veszik tőkeerős külföldi befektetők a lakásokat. Részben az ő megjelenésük hatására drágultak a mostani szintre az V., valamint a VI. és VII. kerületek belső részei.