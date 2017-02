A lakáspiac pörgeti a gazdaságot?

Hornung kiemelte, hogy a fordulatot a statisztikák is visszaigazolják, tavaly összesen 10 ezer új lakás épült, ami 31 százalékos bővülés az előző évhez képest. Két és félszeresére emelkedett a kiadott építési engedélyek száma, a pozitív folyamatok az ország egészére kiterjednek.A lakáspiaci élénkülés hátterében véleménye szerint a kormány otthonteremtési programja, a tartós, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, a kedvező foglalkoztatási helyzet, a lakossági reáljövedelmek emelkedése, és az alacsony kamatkörnyezet állnak.Mint kifejtette, a 2015. július elsején történt bevezetésétől eltelt másfél évben 2016 végéig 36 ezer család csok-kérelmét fogadták be 87 milliárd forint értékben. Tavaly az új lakáshitelek összértéke éves összevetésben 29 százalékkal emelkedett, ez szinte megegyezik a lakásépítések bővülésével. Tavaly 13 ezer új lakáscélú kamattámogatott kölcsönt kötöttek, több mint 100 milliárd forint összegben.Elmondta tovább, hogy a lakásépítések felfutása a gazdasági kilátásokra is pozitívan hat: 2016-ban a GDP-növekedéshez 0,2 százalékpontot adott hozzá a lakásépítés, 2017-ben ennél jelentősebb arányban támogatja majd a nemzeti össztermék bővülését. A minisztérium számítása szerint idén 10 ezerrel több lakás megépülése a GDP-ben 0,4-0,5 százalékponttal magasabb növekedést eredményezhet és 14-16 ezerrel növelné közvetlenül a foglalkoztatást.