A magyaroknak ösztönösen megy, ami másoknak csak számítás után

Bár Magyarországon nagyon magas a lakástulajdonlási arány, 90 százalék körül mozog, azért mégis sokan vannak azok, akik számára nagy kérdés jelent, hogy a bérlést vagy a vásárlást válasszák-e a lakhatásuk megoldására. Amennyiben tényleg van lehetőség dönteni, és nem csak kényszerűség miatt fordul valaki a bérlés felé, érdemes mindenképpen számolni.A nem régiben megjelent ZILLOWSZTORIK című könyv például bevezeti a fedezeti időtáv fogalmát, amely azt az időtartamot mutatja meg, hogy legalább mennyi időt kell az új otthonunkban eltölteni ahhoz, hogy megérje lakást vásárolni. Csak a bérleti díjak lakásárakkal történő összevetése ugyanis csalós képest festhet, ugyanis a lakásvásárlást jelentős egyéb költségek is terhelik, amelyek arányaiban annál nagyobbak, minél kevesebb ideig tervezünk egy adott ingatlanban élni.Ezen költségek közé tartozik például az illetékfizetési kötelezettség, mely jelenleg 4 százalékos, így egy 20 millió forintos ingatlan esetében a vételáron felül plusz 800 ezer forint kifizetését jelenti, ezen felül még ügyvédi díjjal is számolni kell, valamint a megvásárolt lakásra jellemzően némi felújítást is általában ráfér, a két tétel aránya a vételárhoz képest 5-6 százalékos is lehet, ami további 1 és 1,2 millió forintos tétel, vagyis összesen a vételáron felül egy további 10 százalékos plusz teherrel is számolni kell. A számításoknál tehát ezt is mindenképpen figyelembe kell venni, illetve arra is készülni kell, hogy a lakás amortizációja is a tulajdonos költségek. Pozitív lehet ugyanakkor a tulajdonos számára, ha a lakás értéke növekszik abban az időben, amikor a tulajdonunkban van.Ha fentieket mind figyelembe vesszük, akkor már kiszámíthatjuk, hogy mi az a pont, amelynél már érdemes a lakásvásárlást választani a bérlés helyett. A ZillowSztorik mellékleteként megjelent Lakáspiaci mozaikban végzett számítások szerint, a fedezeti időtávok helyszíntől függően változnak, még adott városon belül is jelentős különbségek lehetnek, de még akár házon belül is lehet különbség annak megfelelően, hogy milyen adottságú az ingatlan, és azt mennyért tudjuk megvásárolni.

Ugyanakkor a 2017. év eleji árakra és a bérleti díjakra vonatkozó magyar adatok alapján a legtöbb esetben nem téved nagyot az, aki a magyar lakáspiaci hagyományoknak megfelelően elutasítja a bérlést. A fedezeti időtávok a legtöbb hazai városban négy év alatt maradnak, sőt több helyen inkább a háromhoz állnak közel. A leghosszabb fedezeti időtáv Győrben mutatkozik, 4,3 éves értékkel. Annak tehát, aki négy évnél hosszabb időre tervez új otthonában, valóban a vásárlás tűnik a célszerű döntésnek.

