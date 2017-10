Álom marad továbbra is a lakásárcsökkenés - Friss KSH adatok

Dráguló lakások, erősebb kompromisszumok

2017 I-II. negyedévében az eladott használt lakások ára tovább emelkedett, és 9,3 százalékkal meghaladta a 2016. évi árszintet. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kerülnének többe a lakások, ha ebben az évben ugyanazokat adták volna el, mint egy évvel korábban. Azonban az eladott lakások összetétele az alacsonyabb értékűek felé tolódott, ennek hatására a ténylegesen eladott használt lakások átlagos ára csak kismértékben, 0,6 százalékkal lett magasabb, mint 2016-ban.

Noha a KSH egy korábbi becslésében a II. negyedévre még 1,5 százalékos árcsökkenést mondott, a mostani elemzésben már erre az időszakra is árnövekedés mutatható ki. Ez egyrészt az adatok revidiálásával magyarázható, vagyis azzal, hogy az első negyedéves növekedési ütem - a bázisérték - is lefelé módosult, másrészt az azóta eltelt időben a II. negyedéves adatok is továbbiakkal egészülhettek ki.

Élénkülő kistelepülések

Budapest tovább távolodik a vidéktől

Az a folyamat, hogy a használt lakások piacán az arányok az olcsóbb szegmens felé tolódtak el jól mutatja, hogy hiába drágulnak folyamatosan a lakások, a vásárlók - főként az első lakásba vagy nagyobb méretű lakásba költözők - egyre nehezebben tudják megfizetni a megemelkedett árakat, ezért a lakás mérete vagy állapota szempontjából kompromisszumokra kényszerülnek. Ez is azt vetíti előre, hogy ha még lesz is további áremelkedés a piacon, annak üteme a következő időszakban fokozatosan enyhülni fog.

Az év első felében eladott új lakások ára 8,2 százalékkal lépi túl a 2016. évit, ami a 2015. évi bázishoz képest 19,5 százalékos drágulást jelent. Ezen a részpiacon nem jellemző a minőségindex csökkenése, tehát ténylegesen is ennyivel fizettek ki többet a vásárlók, mint egy évvel korábban.A használtlakás-árak I. negyedévi növekedésére vonatkozó első becslést az utóbb beérkezett adatok lefelé módosították, de ezt az időszakot így is számottevő, 3,1 százalékos áremelkedés jellemzi, míg a II. negyedévben a használt lakások további 2,1 százalékkal drágultak.Az újlakás-piacon a lendületes kezdeti 4,9 százalékos emelkedést a II. negyedévben enyhébb, de még mindig jelentős, 3,2 százalékos áremelkedés követte.2017 első két negyedévében 55,4 ezer lakást értékesítettek, ez meghaladja a megelőző év azonos időszakának lakáspiaci forgalmát. Folytatódott a lakáspiac szerkezeti átrendeződése, főként a lakáspolitikai intézkedések hatására az ingatlanpiaci forgalom a válság által különösen sújtott kisebb településeken is megélénkült.Az első félévben az eladott lakások 19 százaléka olyan településen kelt el, ahol a bázisévben eladott lakások átlagos ára nem érte el az 5 millió forintot, további 30 százalék pedig ott, ahol 10 millió forint alatt volt az árszínvonal. Ebbe a körbe jellemzően a kisebb lélekszámú települések sorolódnak. Az, hogy az alacsony árszínvonalú települések adásvételekből történő részesedése 50 százalékra emelkedett jól mutatja, hogy helyreálltak a válság előtti arányok.2017 I-II. negyedévében a Budapesten eladott használt lakások átlagosan 22,6 millió forintba kerültek, 1,4 millió forinttal többe, mint 2016-ban. Tavaly az eladott használt lakások négyzetméterára Budapesten 361 ezer forint volt, ez 2017 I-II. negyedévében 402 ezer forintra emelkedett, amivel a fővárosi árszint tovább távolodott az országos átlagtól. A négyzetméterárak főváros és vidék közötti - 2014 előtt még kétszeres - különbsége 2017 I-II. negyedévére közel háromszorosára nőtt.