Az hitted, túl drágák a luxuslakások? - Megmutatjuk, hogy tévedtél!

Az új lakások ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, az OTP Újlakás Értéktérképe szerint az idén a kínált lakások ára 560 ezer forint lehet, jövőre pedig átlépheti a 600 ezer forintot is. Ezek az összegek azonban csak egy átlagot mutatnak, sok ennél lényegesen magasabb árazású projektet is találunk a jelenlegi kínálatban. A legtöbbet jellemzően Budán kell fizetni a mindössze pár lakást tartalmazó beruházásokban az új otthonokért, de a Duna part illetve a Belváros sem nevezhető éppen olcsónak.Összeszedtünk néhány nagyobb projektet, amelyek jelenleg a budapesti lakáskínálat legdrágább szegmensét képviselik. Fontos azonban hozzátenni, hogy a feltűntetett négyzetméterárak csupán becslés alapján készültek, melyhez a Budapesti Lakáspiaci Riport ár, lakás-, erkély-, terasz- és kertterületi adatait használtuk fel, ahol az erkély és terasz területeket 0,5-ös szorzóval, a kert nagyságát pedig 0,25 szorzóval vettük figyelembe. A kalkulált négyzetméterárak alapján a legjellemzőbb árkategóriát igyekeztük meghatározni.

Grand'or (Grandio) By Cordia

Nem is olyan drága a drága!

Mint a számokból látható, a most futó projektek közül a legdrágább beruházások között többségében vannak a belvárosi lokációban megvalósítottak, mint például az Unger Apartments, a Loft Astoria, Király 40, az Erkel Residence, az Elisabeth Residence, a Csengery Garden, de ide tartozik a Garnd'Or (Grandio) és a Klauzál Residence is. Míg a Duna part közelsége a Marina Bay és a Danubio, valamint a Viza Apartmanház III. áraiban jelenthet jelentős prémiumot, emelve magasra a vásárláshoz szükséges összegeket. Összességében a legdrágább ingatlanprojektek esetében az árak 700 ezer és 1500 ezer forint között mozognak. Az alacsonyabb árak azonban jellemzően itt is kompromisszumra késztethetik a vásárlókat, a fekvésben, a kilátásban, a lakás belső kialakításában, vagy a lakás emeleti elhelyezkedésében, mint például egy belvárosi projekt földszintje vagy 1. emelete.Bár valóban nagyon magasnak tűnnek a fenti összegek, azért mégsem mondhatjuk, hogy teljesen elszálltak ezek az árak. Annál is inkább, mivel, ha visszanézzük a válság előtt indított legmagasabb áru lakásprojekteket, meglepődve tapasztalhatjuk, hogy közel hasonló árakon lehetett akkor is a presztízs helyszíneken magas kategóriás lakásokat vásárolni. A Palazzo Dorottyában az átlagos négyzetméterár elérte az 1,2 millió forintot, a SZOT szállónál tervezett Excelsior Budapest Spa valamint a Corvinus Palace esetében 1,1 millió forintért adták a lakásokat. Az igazsághoz azonban az is hozzá tartozik, hogy ezek közül sikeresnek egyedül az utóbbi volt mondható, a SZOT szálló azóta is ugyanúgy áll, a Palazzo Dorottyában pedig még ma is sok lakás áll üresen. De listáról nem csak ezek a projekteket kellett végül elnapolni, szintén nem lett semmi a Palazzo Andrássyból, a Central Passage pedig elkészült ugyan, de már közel sem prémium minőségben.

K40 Apartmanház

Toldy 19

Bár több projekt - feltételezhetően a válság hatására - nem valósult meg, azért annyi kiderül a fenti listából, hogy az árak már 2006-2009 között is magasan álltak a prémium lakások szegmensében - legalábbis a fejlesztők magas áron akarták eladni az ingatlanokat, és úgy vélték, hogy lesz is rájuk kereslet. Most 10 évvel később az akkori árak tükrében már nem is tűnnek olyan drágának a jelenlegi prémium lakások, amik ráadásul ma valószínűleg sokkal jobb műszaki paraméterekkel rendelkeznek, mint korábbi társaik. Ha pedig ehhez hozzáadjuk, hogy az azóta eltelt időben a munkabérek jelentősen növekedtek, kiderül, hogy valójában ma sokkal könnyebb egy prémium minőségű otthonhoz hozzájutni, mint 10 évvel ezelőtt. Így pedig már nem is tűnnek olyan magasnak az árak a "luxus" kategóriában.Szintén érdemi változás a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, hogy sokkal több lakást kínálnak ebben a prémium, vagyis drága kategóriában. Ami azt mutatja, hogy a fejlesztők szerint van igény az ilyen lakásokra, ráadásul nem is kicsi. Több projekt ráadásul már nagyon jó előértékesítési adatokkal rendelkezik, vagyis vásárló is akad magas árak ide vagy oda.