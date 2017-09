Azt hitted, sokba kerülnek a lakások? - Várj, amíg meglátod, mi mindent kell még kifizetned!

Minél többet szeretnél megtudni a lakáspiacról és a lakásvásárlásról? Akkor mindenképpen érdemes kilátogatnod a Millenáris Parkba, ahol ma kezdődik a Lakásklubon a különböző szakemberek előadásaiból, illetve a kiállítói standoknál is szívesen segítenek információkkal. Ne hagyd ki! Akkor mindenképpen érdemes kilátogatnod a Millenáris Parkba, ahol ma kezdődik a Lakás2017 Kiállítás és Vásár . A legfontosabb kérdésekre kaphatsz választ az ennek keretében megrendezésre kerülőa különböző szakemberek előadásaiból, illetve a kiállítói standoknál is szívesen segítenek információkkal. Ne hagyd ki!

Használt lakás:

Új lakások:

Egy lakásvásárlás előtt az ember órákon át böngészik a hirdetések között, majd járja a várost, hogy megtalálja a számára a leginkább megfelelő otthont. Közben pedig vélhetően sokan számolgatnak is, hogy milyen ingatlanok férhetnek bele a rendelkezésre álló összegbe. Mielőtt azonban végleg döntünk egy adott lakás mellett, érdemes figyelembe venni, hogy a lakás árán felül még egyéb költségekkel is számolnunk kell. Ezeket szintén be kell építeni a kalkulációnkba, így elkerülve, hogy esetleg túllépjük a rendelkezésünkre álló pénzkeretet.Ha lakást vásárolunk, akkor a vételár alapján illetékfizetési kötelezettségünk keletkezik, amelynek mértéke 4 százalék, vagyis egy 20 millió forintos ingatlan után 800 ezer forintot kell fizetni az adóhatóságnak. Ez azonban néhány esetben csökkenhet, például, ha egy korábbi ingatlanunkat egy éven belül adtuk el, vagy a következő egy évben válunk meg tőle. Ebben az esetben ugyanis csupán akkor kell illetéket fizetnünk, ha régi otthonunk kevesebbért kel el, mint a megvásárolt lakást. Szintén kevesebb lehet a befizetendő összeg, ha első lakástulajdonát szerzi meg valaki, abban az esetben ugyanis, ha a vételár nem haladja meg a 15 millió forintot, az illetékfizetési kötelezettség mértéke 2 százalékos, vagyis egy 15 millió forintos ingatlan után 300 ezer forint. Ugyanakkor, ha a vételár meghaladja az előbb említett összeget a ráta 4 százalékosra változik, egy 16 millióért vásárolt lakás után már 640 ezer forintnyi illetéket kell fizetni, bár kedvezményként lehet részletfizetési lehetőséget kérni.Az ügyvédi díjat jellemzően a vevő fizeti egy adásvétel során, általában a vételár 1 százalékának megfelelő összeggel érdemes számolni. Szintén figyelembe kell venni, hogy amennyiben a vételár egy részét banki hitellel rendezzük, a hitelfelvételnek is vannak bizonyos költségei. Bár a bankok jelentős része ennek egy részét különböző akciók keretében elengedi, azért még így is marad, amit nekünk kell majd rendezni.Egy használt lakás ritkán van olyan állapotban, hogy egyáltalán semmihez nem kell hozzányúlni a beköltözés előtt. Ha mást nem is, de egy tisztasági festést általában meg szoktak tenni az új tulajdonosok még egy újszerű lakás esetében is. Egy jó állapotú vagy főként egy közepes állapotú ingatlan esetében pedig még ennél is kicsit több befektetésre lehet szükség, mely akár érinthet olyan nagyobb tételeket is, mint az áramhálózat, vagy a fűtésrendszer. Ez utóbbira kevesen gondolnak, pedig egy hirtelen elromló, nyílt égésterű kazánt például nem lehet olyan könnyen cserélni. Ilyet ugyanis már nem lehet beépíteni, a zárt égésterűre történő cseréje ugyanakkor nem olyan egyszerű, a komplett rendszer cseréjére lehet szükség.Ha korábbi otthonunkat cseréljük egy másikra természetesen már rendelkezünk bizonyos bútorokkal, ezek egy részét azonban nem feltétlenül tudjuk használni az új ingatlanunkban. A beépített bútorok, mint a konyhabútor, beépített szekrények, fürdőszobabútorok egy része, például biztosan maradnak a régi lakásban, de elképzelhető, hogy egyes különálló szekrények sem férnek el, vagy nem segítik elő az optimális helykihasználást. Ennek megfelelően új bútorokra is szükségünk lehet, ami tovább növeli a költségeinket. A már meglévő tárgyainkat pedig el is kell szállítatni, a költözésre is érdemes egy 50 ezer forint körüli összeget félre tenni.Új lakás vásárlása esetén szintén illetékfizetési kötelezettségünk keletkezik, annyi könnyítéssel, hogy 15 millió forintig 2 százalék ennek mértéke, az e fölötti vételár részre azonban 4 százalékot kell fizetni. Vagyis egy 20 millió forintos új építésű lakás után 500 ezer forintnyi illetéket kell majd befizetni. Ez esetben is él azonban a használt lakásoknál élő könnyítési lehetőségek korábbi ingatlan eladásához vagy első lakás vásárlásához kapcsolódóan.A használt lakásokhoz hasonlóan az újak esetében is kell számolni az ügyvédi és banki költségekkel, bár egyes fejlesztők előbbit átvállalhatják.A legtöbb fejlesztés esetében a lakáshoz kötelező tárolót, illetve garázst vagy kocsibeállót vásárolni, melynek összege több millió forinttal megdobhatja az eredeti vételárat. Bár elképzelhető, hogy ahogy élesedik a verseny a fejlesztők között, úgy megjelennek a garázs és tároló akciók is, így vagy az eredeti árhoz képest jóval kevesebbért, vagy akár ingyen kaphatják meg ezeket a reménybeli vásárlók, melyre a válság előtt számos példa akadt.Alapvetően az új lakások ára tartalmazza a burkolatok és szaniterek árát, ez azonban általában egy bizonyos típusú terméket takar, ami többnyire - természetesen a projekt pozícionálásától függően - középkategóriát jelent, inkább annak is az alsóbb szintjét. Amennyiben a leendő tulajdonos ettől eltérő szaniterekkel és burkolatokkal képzelte el a lakását, van lehetősége a változtatásra, ennek árát azonban bele kell kalkulálni a vételáron felüli költségekbe. Ilyen esetben általában levonásra kerülnek az eredetileg az árban lévő burkolatok költségei, és a vásárló saját maga szerzi be azokat. A más burkolat felhelyezéséért azonban a fejlesztő plusz munkadíjat is felszámíthat.Az építkezés bizonyos fázisában még arra is van mód, hogy akár a lakás elosztásán változtassunk- természetesen bizonyos keretek között - például, hogy itt vagy ott egy-egy beépített szekrényt még pont elhelyezhessünk. Ennek plusz költségeit azonban a vásárló viseli. Egy másik fontos dolog lehet- és amire előre kevesen gondolnak- a konnektorok és kapcsolók optimális számának meghatározása helyiségenként, illetve azok pontos kiosztása. Bár talán sokakat nem zavar a hosszabbítók tengere, de egy új lakásnál azért nem árt, ha legalább a kezdeti berendezéshez passzolnak ezek, hogy minél komfortosabban használhassuk lakásunkat. A plusz kapcsoló illetve konnektor kérés azonban szintén drágítja a lakást.A műszaki leírásokat mindenképpen érdemes átböngészni mielőtt a vásárlás mellett döntünk, ugyanis projektenként jelentős különbségek lehetnek abban, hogy pontosan mi van benne az árban. Redőnyt már a sok helyen építenek be a lakásvételárának részeként, de akadnak azért olyan projektek, ahol ezek nem alaptartozékai a lakásnak, és utólag kell róla gondoskodnia a tulajdonosnak. Szintén jellemző, hogy a legtöbb esetben csupán a légkondicionáló vagy riasztó előkészítését tartalmazza a vételár, de van arra is példa, hogy még ezek sincsenek benne az alap műszaki tartalomban. Későbbi beszerelésük azonban súlyos összegekbe kerül majd később, a kellemetlenségekről nem is beszélve, mint a friss falak átvésése.A fentieken kívül az új lakások esetében is kell számolni bizonyos berendezési költséggel, egy konyhabútorra például biztosan szükségünk lesz, ami nem kevés pénzbe kerül gépekkel együtt, és szintén 1-2, vagy akár ennél is több millió forinttal növelheti a vásárlás költségét.